رافينيا يحدد هدف برشلونة القادم..وينتقد نظام الجوائز الكروية

25
NOVEMBER
2025
يتطلع البرازيلي رافينيا نجم برشلونة لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد غياب طويل عن الملاعب دام أكثر من شهرين بسبب الإصابة.
وتبقى مواجهة تشيلسي حاسمة في مساعي الفريق الكتالوني للتواجد ضمن أول ثمانية في جدول الترتيب.

وقال رافينيا في مؤتمر صحفي الإثنين في العاصمة لندن: "العودة للمشاركة في المباريات أمر مميز بالنسبة لي، لقد غبت عن الملاعب لشهرين، وكان الأمر صعبا للغاية، لقد سبق أن سجلت هدفا في ملعب تشيلسي، وأتمنى أن أكرر ذلك غدا، فإذا أشركني المدرب، فسأبذل قصارى جهدي".

وأضاف اللاعب البرازيلي: "الهدف الرئيسي لبرشلونة هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، وكنا على وشك التأهل للنهائي في الموسم الماضي، وأرى الفريق حاليا أكثر نضجا".

وأشار رافينيا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أنه مرّ بفترة عصيبة للغاية أثناء غيابه عن الملاعب، موضحا أنه تعرض لإصابتين، ومضيفا أنه يحتاج حاليا لتحسين لياقته البدنية لتجنب مزيد من الإصابات.

وتابع رافينيا قائلا: "لقد كانت فترة عصيبة، لأنني أرغب في التواجد دائما مع الفريق، والابتعاد لشهرين كان تجربة صعبة بالنسبة لي، أحتاج إلى استعادة لياقتي البدنية، وأتمنى استعادة مستواي، وكان جلوسي في المدرجات أكثر قسوة من التواجد على مقاعد البدلاء".

وأبدى رافينيا انزعاجه من عدم حصوله على تقديره اللازم من الجوائز الفردية بعد مستواه المميز في الموسم الماضي، قائلا: "كنت أستحق تقديرا أكبر، ولكن لا مجال للتحكم في الجوائز الفردية، وعلى المستوى الجماعي خسرنا دوري أبطال أوروبا، ولكن أنا راض عن أدائي، والتصويت على الجوائز يكون بيد أشخاص آخرين".

وأشاد رافينيا بزميليه لامين يامال، وإستيفاو لاعب تشيلسي قائلا "إنهما لاعبان رائعان، وسيصبحان من أفضل لاعبي العالم في السنوات القادمة".

وفي ختام تصريحاته قال رافينيا: "أعمل مع لامين في النادي ومع إستيفاو في منتخب البرازيل، إنهما موهبتان رائعتان، ويسيران على الطريق الصحيح ليصبحا الأفضل، وأحاول مساعدتهما بخبرتي، وأثق أنهما سينجحان لسنوات قادمة".
Skynews
