عقب السقوط أمام نيوكاسل.. غوارديولا يقدم اعتذارا مثيرا

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي أنه يشعر بالحرج والخجل من تصرفه تجاه مصور عقب خسارة الفريق أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وانفعل غوارديولا بعد تصويره من مسافة قريبة بعد صافرة النهاية، أثناء مناقشة حادة مع قائد نيوكاسل، برونو غيمارايش، وحكام المباراة على أرض الملعب.

وأمسك غوارديولا بسماعة الكاميرا، وسط غضبه الشديد من قرار الحكم باحتساب هدف أشلي بارنز في الدقيقة 70، والذي منح نيوكاسل الفوز في ملعب سانت جيمس بارك.

قال غوارديولا في مؤتمر صحفي، الإثنين: "أعتذر، وأشعر بالحرج والخجل عندما أرى ذلك، لم يعجبني ما حدث، واعتذرت للمصور بعد ثانية واحدة".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "سأبقى بنفس شخصيتي ولو بعد 1000 مباراة، لست شخصا مثاليا، لقد ارتكبت خطأ فادحا، ولكنني كنت أدافع عن فريقي والنادي".

وبشأن نقاشه الحاد مع برونو غيمارايش، تابع المدرب الإسباني: "أعرف هذا اللاعب منذ سنوات طويلة، ولطالما نتجادل بعد المباريات، وحدث ذلك في ملعبنا (الاتحاد)، وفي النفق المؤدي إلى الملعب وفي أرجاء أخرى، ولكن تربطني به علاقة جيدة".

وواصل غوارديولا: "أحب ذلك، لأنني شخص حماسي، لذا أحب التحدث والجدال والتفاعل مع الأحداث بكل أجزاء جسدي".

وألمح غوارديولا إلى أنه سيتحدث بشأن التحكيم في مباراة نيوكاسل، لكنه يركز حاليا على مباراة باير ليفركوزن الألماني، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

واشتكى مانشستر سيتي من تعرض حارس مرماه جيانلويجي دوناروما لعرقلة خلال هدف بارنز الحاسم الذي قاد نيوكاسل للفوز بنتيجة 2-1.

وأكد غوارديولا: "يوم الجمعة المقبل، سأتحدث عن ذلك، قبل مباراتنا أمام ليدز يونايتد في الدوري".

وخسر مانشستر سيتي مباراته الرابعة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولكنه انطلق بنتائج مميزة في دوري أبطال أوروبا، وجمع 10 نقاط بعد مرور 4 جولات، ليحتل المركز الرابع.

وقال غوارديولا: "لقد قطعنا نصف الطريق، وقدمنا ​​أربع مباريات رائعة للغاية، وال ن سنبدأ خر أربع مباريات، وأولها أمام ثالث الدوري الألماني، ستكون مباراة مهمة".

وستكون مواجهة ليفركوزن هي المباراة رقم 100 لغوارديولا في دوري أبطال أوروبا كمدرب لمانشستر سيتي، وكان أبرز ما حققه في الـ 99 مباراة السابقة هو الفوز باللقب في 2023.

وسيخوض مانشستر سيتي مواجهة الفريق الألماني بدون قائده رودري بسبب إصابة في أوتار الركبة، ويستعد الفريق الإنجليزي لمواجهة مهاجمه المعار إلى ليفركوزن، كلاوديو إيتشيفيري.
Skynews
