"من كوكب آخر".. رونالدو يذهل العالم بمقصيته مع النصر السعودي

أذهل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو العالم بالهدف المذهل الذي سجله لمصلحة النصر، يوم الأربعاء، في دوري روشن السعودي.وسجل المهاجم من ركلة خلفية مزدوجة محرزاً الهدف الرابع لمتصدر ترتيب الدوري السعودي الذي فاز 4-1 على الخليج، يوم الأحد.وجاء هدف رونالدو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، وقالت "ذا صن" إن البالغ من العمر 40 عاماً أظهر مرة أخرى أن العمر مجرد رقم عندما أعاد الهدف الذي سجله في 2018 مع ريال مدريد ضد يوفنتوس بربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعنونت الصحيفة البريطانية تقريرها بـ: رونالدو من كوكب آخر.بينما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الدولي البرتغالي لم يظهر أي علامات إرهاق بسبب فارق التوقيت بعد زيارة قام بها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، وعاد إلى الرياض ليسجل هدف جميل.ووصفت "ماركا" الإسبانية هدف رونالدو بـ "المجنون" وزادت: أنهى رونالدو مهرجان أهداف النصر في الخليج بـ "طريقة مجنونة"، مسجلا أروع الأهداف على طريقته في تورينو، ليصل رونالدو إلى هدفه رقم 955.أما موقع "أي أو إل" الأميركي فذكر أن الهدف الذي أحرزه رونالدو يعد تذكير في الوقت المناسب لجودته التي تتحدى العمر، ليقترب من الوصول إلى هدفه الألف في مسيرته الاحترافية.وقالت صحيفة "آس" الإسبانية عن الهدف: لقد أذهل رونالدو عالم كرة القدم مرة أخرى بهدف من ركلة مزدوجة، ليواصل سعيه المذهل نحو تسجيل ألف هدف في مسيرته.وكان رونالدو قد استقبل عرضية دقيقة من زميله نواف بوشل وقفز أعلى من أي لاعب آخر ليسجل كرة مقصية مذهلة، لتهتز مدرجات ملعب "الأول بارك" فرحاً بالهدف الذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.وغرد أحد المعجبين: ما هذا، عمره 40 سنة!، وكتب آخر: القيام بهذا في سن الأربعين، يا له من أمر مذهل.وأضاف متابع آخر: فقط رونالدو من يسجل مقصية في سن الأربعين.يذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال الثاني.