living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فينيسيوس يلوي ذراع ريال مدريد: التجديد مقابل رحيل ألونسو

25
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور أبلغ مسؤولي ريال مدريد بأنه لا يريد تجديد عقده في ظل توتر علاقته بمدرب الفريق تشابي ألونسو منذ توليه تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري.

ويمتد عقد فينيسيوس جونيور حتى نهاية يونيو 2027، وبدأت محادثات التمديد في يناير، لكنها تعثرت بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق.

وأفاد موقع "ذا أثلتيك" أن هناك محادثة جرت بين فينيسيوس جونيور ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أواخر الشهر الماضي بعد واقعة اعتراض اللاعب على استبداله خلال مواجهة برشلونة في أكتوبر الماضي.

وكان فينيسيوس توجه إلى بيريز للاعتذار عن سلوكه خلال المباراة، إذ غضب بشدة بعد استبداله من جانب ألونسو في الدقيقة 72، حيث غادر الملعب وهو يصرخ: أنا في كل مرة، سأغادر الفريق، من الأفضل أن أغادر.

وأضاف التقرير: ناقش فينيسيوس مستقبله في ذلك الاجتماع، وأوضح أنه لا يرى أن تمديد عقده هو الخيار الأمثل له بسبب علاقته مع ألونسو ولم يطرأ أي تغيير على هذا الموقف منذ ذلك الحين.

وأعربت مصادر مقربة من البرازيلي لـ"ذا أثلتيك" عدة مرات عن مخاوفه من ألونسو، الذي تم تعيينه خلفًا لكارلو أنشيلوتي في مايو الماضي، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الجديد، تزايدت التوترات، وأصبحت الآن موضوع نقاش يومي داخل النادي وخارجه.

وأوضح التقرير: يعتقد فينيسيوس جونيور أن ألونسو لا يُنصفه، وعندما نشر رسالة اعتذار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ثورته خلال مباراة برشلونة، لم يذكر اسم مدربه، على الرغم من إشارته تحديدًا إلى عدة أشخاص آخرين، بمن فيهم بيريز.

وكشفت مصادر مقربة من فينيسيوس أنها كانت خطوةً متعمدةً، وقد أثارت دهشة واسعة النطاق في النادي، بما في ذلك الجهاز الفني، حيث كان ألونسو حاضرًا عندما اعتذر البرازيلي شخصيًا للمجموعة في ملعب تدريب ريال مدريد.

وتعود جذور هذه التوترات إلى هزيمة ريال مدريد بنتيجة 4-0 أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية في يوليو الماضي، حيث خطط ألونسو لإراحة اللاعب في تلك المباراة، لكن إصابة ترينت ألكسندر-أرنولد أجبرته في النهاية على تغيير خطته، وبدأ البرازيلي المباراة أساسيًا، لكنه شارك في مركز الجناح الأيمن بدلًا من مركزه المفضل على اليسار.

ومنذ ذلك الحين، لم يُكمل فينيسيوس سوى 5 مباريات من أصل 17 خاضها ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث كان على مقاعد البدلاء أربع مرات، بما في ذلك مباراة الأحد التي انتهت بالتعادل 2-2 مع إلتشي.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout