فينيسيوس يلوي ذراع ريال مدريد: التجديد مقابل رحيل ألونسو

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي فينيسيوس جونيور أبلغ مسؤولي ريال مدريد بأنه لا يريد تجديد عقده في ظل توتر علاقته بمدرب الفريق تشابي ألونسو منذ توليه تدريب الفريق مطلع الموسم الجاري.ويمتد عقد فينيسيوس جونيور حتى نهاية يونيو 2027، وبدأت محادثات التمديد في يناير، لكنها تعثرت بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق.وأفاد موقع "ذا أثلتيك" أن هناك محادثة جرت بين فينيسيوس جونيور ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أواخر الشهر الماضي بعد واقعة اعتراض اللاعب على استبداله خلال مواجهة برشلونة في أكتوبر الماضي.وكان فينيسيوس توجه إلى بيريز للاعتذار عن سلوكه خلال المباراة، إذ غضب بشدة بعد استبداله من جانب ألونسو في الدقيقة 72، حيث غادر الملعب وهو يصرخ: أنا في كل مرة، سأغادر الفريق، من الأفضل أن أغادر.وأضاف التقرير: ناقش فينيسيوس مستقبله في ذلك الاجتماع، وأوضح أنه لا يرى أن تمديد عقده هو الخيار الأمثل له بسبب علاقته مع ألونسو ولم يطرأ أي تغيير على هذا الموقف منذ ذلك الحين.وأعربت مصادر مقربة من البرازيلي لـ"ذا أثلتيك" عدة مرات عن مخاوفه من ألونسو، الذي تم تعيينه خلفًا لكارلو أنشيلوتي في مايو الماضي، وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الجديد، تزايدت التوترات، وأصبحت الآن موضوع نقاش يومي داخل النادي وخارجه.وأوضح التقرير: يعتقد فينيسيوس جونيور أن ألونسو لا يُنصفه، وعندما نشر رسالة اعتذار على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ثورته خلال مباراة برشلونة، لم يذكر اسم مدربه، على الرغم من إشارته تحديدًا إلى عدة أشخاص آخرين، بمن فيهم بيريز.وكشفت مصادر مقربة من فينيسيوس أنها كانت خطوةً متعمدةً، وقد أثارت دهشة واسعة النطاق في النادي، بما في ذلك الجهاز الفني، حيث كان ألونسو حاضرًا عندما اعتذر البرازيلي شخصيًا للمجموعة في ملعب تدريب ريال مدريد.وتعود جذور هذه التوترات إلى هزيمة ريال مدريد بنتيجة 4-0 أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية في يوليو الماضي، حيث خطط ألونسو لإراحة اللاعب في تلك المباراة، لكن إصابة ترينت ألكسندر-أرنولد أجبرته في النهاية على تغيير خطته، وبدأ البرازيلي المباراة أساسيًا، لكنه شارك في مركز الجناح الأيمن بدلًا من مركزه المفضل على اليسار.ومنذ ذلك الحين، لم يُكمل فينيسيوس سوى 5 مباريات من أصل 17 خاضها ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، حيث كان على مقاعد البدلاء أربع مرات، بما في ذلك مباراة الأحد التي انتهت بالتعادل 2-2 مع إلتشي.