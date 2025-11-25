living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روني يهاجم صلاح بعنف: وجودك سبب "معاناة" ليفربول

25
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حث وين روني، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، آرني سلوت، مدرب ليفربول، على التخلص من النجم المصري محمد صلاح حتى يتمكن من إيقاف معاناة الفريق الذي يئن تحت وطأة الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستمرت معاناة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خسر 0-3 أمام نوتنغهام فورست، يوم السبت، على ملعبه "أنفيلد" ووسط جماهيره.

وعلى الرغم من إنفاق ليفربول أكثر من نصف مليار يورو في الانتقالات الصيفية الماضية على لاعبين مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك وهوغو إكيليكي، إلا أن الفريق الذي يقوده سلوت يمر بحالة سيئة.

وأحد أكثر الذين يعانون بشدة هو صلاح، بعد موسم مذهل في 2024-2025، عندما سجل 57 في 52 مباراة، لكنه في الموسم الحالي أحرز خمسة أهداف فقط في 17 لقاءً.

اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً كان غير مؤثر في الهجوم، بينما استفادت الأندية الأخرى من نقاط ضعفه الدفاعية كوسيلة للهجوم على ليفربول – حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشدد روني على أنه حان الوقت لمدرب ليفربول ليكون صارماً مع صلاح، وقال مهاجم مانشستر يونايتد السابق في برنامج "ذا وين روني": لو كنت مكان سلوت، سأتخذ قراراً كبيراً من أجل مصلحة الفريق.

وأضاف: صلاح لا يساعد الفريق دفاعياً، إذا كنت من اللاعبين الذين وقع ليفربول معهم ويتواجدون على مقاعد البدلاء ورأيته لا يركض فما الرسالة التي يرسلها لك؟ صحيح هو أسطورة النادي ونعلم كل ما فعله من أجل ليفربول.


وحث روني جماهير ليفربول على التوقف عن الحديث بشأن المدرب السابق يورغن كلوب، وزاد: الفريق يمر بوقت عصيب، ربما عليك أن تنظر إلى تأثير ما حدث للأسف لجوتا، وتأثير ذلك على اللاعبين، لكن لا يوجد عذر لعدم القتال، وأعتقد أن سلوت لديه مهمة كبيرة من أجل إعادة "الريدز" للانتصارات.

وأضاف: المشكلة الكبيرة هي أنه عندما تحصل هذه السلسلة السلبية، يتم ذكر اسم كلوب، إنه يشبه ما حدث في مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرغسون، لكن سلوت ليس بجودة يورغن، وجماهير ليفربول بحاجة للابتعاد عن ذلك والوقوف معه.

وخسر ليفربول 6 من آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي، إذ يتواجد حالياً في المركز الحادي عشر.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout