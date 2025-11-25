روني يهاجم صلاح بعنف: وجودك سبب "معاناة" ليفربول

A + A -

حث وين روني، أسطورة كرة القدم الإنجليزية، آرني سلوت، مدرب ليفربول، على التخلص من النجم المصري محمد صلاح حتى يتمكن من إيقاف معاناة الفريق الذي يئن تحت وطأة الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز.واستمرت معاناة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما خسر 0-3 أمام نوتنغهام فورست، يوم السبت، على ملعبه "أنفيلد" ووسط جماهيره.وعلى الرغم من إنفاق ليفربول أكثر من نصف مليار يورو في الانتقالات الصيفية الماضية على لاعبين مثل فلوريان فيرتز وألكسندر إيزاك وهوغو إكيليكي، إلا أن الفريق الذي يقوده سلوت يمر بحالة سيئة.وأحد أكثر الذين يعانون بشدة هو صلاح، بعد موسم مذهل في 2024-2025، عندما سجل 57 في 52 مباراة، لكنه في الموسم الحالي أحرز خمسة أهداف فقط في 17 لقاءً.اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً كان غير مؤثر في الهجوم، بينما استفادت الأندية الأخرى من نقاط ضعفه الدفاعية كوسيلة للهجوم على ليفربول – حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وشدد روني على أنه حان الوقت لمدرب ليفربول ليكون صارماً مع صلاح، وقال مهاجم مانشستر يونايتد السابق في برنامج "ذا وين روني": لو كنت مكان سلوت، سأتخذ قراراً كبيراً من أجل مصلحة الفريق.وأضاف: صلاح لا يساعد الفريق دفاعياً، إذا كنت من اللاعبين الذين وقع ليفربول معهم ويتواجدون على مقاعد البدلاء ورأيته لا يركض فما الرسالة التي يرسلها لك؟ صحيح هو أسطورة النادي ونعلم كل ما فعله من أجل ليفربول.وحث روني جماهير ليفربول على التوقف عن الحديث بشأن المدرب السابق يورغن كلوب، وزاد: الفريق يمر بوقت عصيب، ربما عليك أن تنظر إلى تأثير ما حدث للأسف لجوتا، وتأثير ذلك على اللاعبين، لكن لا يوجد عذر لعدم القتال، وأعتقد أن سلوت لديه مهمة كبيرة من أجل إعادة "الريدز" للانتصارات.وأضاف: المشكلة الكبيرة هي أنه عندما تحصل هذه السلسلة السلبية، يتم ذكر اسم كلوب، إنه يشبه ما حدث في مانشستر يونايتد مع السير أليكس فيرغسون، لكن سلوت ليس بجودة يورغن، وجماهير ليفربول بحاجة للابتعاد عن ذلك والوقوف معه.وخسر ليفربول 6 من آخر 7 مباريات في الدوري الإنجليزي، إذ يتواجد حالياً في المركز الحادي عشر.