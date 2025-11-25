بسبب "فيديو دييغو جوتا".. ريال مدريد يعتذر

A + A -

اعتذر نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، من نادي إلتشي ولاعبه أندري دا سيلفا بعد وقوع خطأ أثناء عرض فيديو تكريمي للاعب دييغو جوتا وشقيقه أندري سيلفا.وخلال الجمع السنوي للنادي، وضعت صورة لاعب إلتشي أندريدا سيلفا بدلا من صورة أندريس سيلفا شقيق دييغو غوتا لاعب ليفربول.وقال النادي في بيان: "يعتذر نادي ريال مدريد من نادي إلتشي ولاعبه أندريدا سيلفا عن الخطأ الذي وقع خلال نشر فيديو النعي، حيث تم وضع صورته بدلا من صورة أندريس سيلفا شقيق دييغو جوتا لاعب ليفربول. نحن نأسف لما حدث".كما كرّر رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، الاعتذار مرة أخرى خلال كلمته أمام الأعضاء.وتوفي غوتا لاعب ليفربول وشقيقه في حادث سير في يوليو الماضي، بعد خروج سيارتهما عن مسارها، وذلك بعد أيام قليلة من زفافه.وقدم النادي الملكي، في وقت سابق من هذا الشهر، تحية خاصة لجوتا وشقيقه قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب "الأنفيلد".