living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب "فيديو دييغو جوتا".. ريال مدريد يعتذر

25
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اعتذر نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، من نادي إلتشي ولاعبه أندري دا سيلفا بعد وقوع خطأ أثناء عرض فيديو تكريمي للاعب دييغو جوتا وشقيقه أندري سيلفا.

وخلال الجمع السنوي للنادي، وضعت صورة لاعب إلتشي أندريدا سيلفا بدلا من صورة أندريس سيلفا شقيق دييغو غوتا لاعب ليفربول.

وقال النادي في بيان: "يعتذر نادي ريال مدريد من نادي إلتشي ولاعبه أندريدا سيلفا عن الخطأ الذي وقع خلال نشر فيديو النعي، حيث تم وضع صورته بدلا من صورة أندريس سيلفا شقيق دييغو جوتا لاعب ليفربول. نحن نأسف لما حدث".


كما كرّر رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، الاعتذار مرة أخرى خلال كلمته أمام الأعضاء.

وتوفي غوتا لاعب ليفربول وشقيقه في حادث سير في يوليو الماضي، بعد خروج سيارتهما عن مسارها، وذلك بعد أيام قليلة من زفافه.

وقدم النادي الملكي، في وقت سابق من هذا الشهر، تحية خاصة لجوتا وشقيقه قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب "الأنفيلد".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout