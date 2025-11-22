برشلونة يستقبل "مطرود" رفضه بايرن بسبب "صديقته"

A + A -

استقبل برشلونة الإسباني جيروم بواتينغ المدافع الدولي الألماني السابق حيث ينوي خوض فترة معايشة مع مواطنه هانزي فليك مدرب الفريق من أجل إكمال دراسته للحصول على رخصة التدريب، وذلك بعدما رفضه ناديه السابق بايرن ميونخ بسبب الاعتداء على صديقته كاسيا لينهاردت قبل انتحارها.

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية يوم الخميس مقطع فيديو للاعب وهو يلتقط الصور مع الجماهير حيث سيخوض فترة معايشة في مركز تدريبات الفريق رفقة الألماني هانزي فليك المدير الفني.

وكان بواتينغ ينوي العودة إلى ناديه السابق بايرن ميونخ لكن الجماهير عارضت الفكرة بسبب أزمته مع صديقته السابقة ما جعل الإدارة ترفض استقباله.

وارتبط جيروم ذو الأصل الغاني بالألمانية كاسيا لينهاردت قبل دخولهما في مشاكل، إذ اتهمته بضربها بينما قال اللاعب إنها كانت تخطط لتدمير حياته وذلك قبل انتحارها شهر فبراير 2021 عقب إدلاء اللاعب بمقابلة صحفية مع "بيلد" وجه تجاهها سلسلة من الاتهامات.

وفاز بواتينغ مع بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا مرتين بالإضافة إلى عدد كبير من بطولات الدوري الألماني كما توج بطلاً للعالم مع منتخب ألمانيا في مونديال 2014.