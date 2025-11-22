الكشف عن "حبكة أرجنتينية" حرمت منتخب إسبانيا من ميسي

A + A -

كشف خوسيه بيكرمان أن منتخب "التانغو" كان سيفقد ليونيل ميسي الذي كان على أعتاب تمثيل إسبانيا قبل أن يقوم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بحبكة من أجل عدم فقدان اللاعب الذي فاز لاحقاً بالكرة الذهبية 8 مرات.

وبحسب التقارير الأرجنتينية، لعب بيكرمان دوراً هاماً في منع أسطورة كرة القدم من اللعب في كأس العالم تحت 20 سنة مع منتخب إسبانيا.

وشرح بيكرمان ما حدث في تلك الفترة في مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، يوم الخميس، وقال: عندما تركت منتخب الشباب، استمر طاقمي المعاون مع المدرب هوغو توكالي، وكنت متجهاً إلى أوروبا لأواصل التعلم، وكانت لدينا معلومات عن ميسي الذي شارك في بطولة تحت 17 عاماً في فنلندا بقميص إسبانيا، كنت مذهولاً لأنه كان الظاهرة الجديدة في كرة القدم.

وأضاف البالغ من العمر 76 عاماً: في ذلك الوقت، كانت قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنص على أنه إذا شارك لاعب مع منتخب الشباب، فلا يمكنه تمثيل منتخب دولة أخرى، وكانت أوراق ميسي جاهزة، البالغ من العمر 18 عاماً، للعب كأس العالم تحت 20 عاماً مع إسبانيا.

وأضاف بيكرمان: قال لي توكالي إنه أعد فريقه للمشاركة في بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاماً، التي ستبدأ خلال شهر، وكيف أخبره بأن هناك لاعبًا الآن، وأخبرته بأنني لا أريد أن يلعب ميسي في البطولة إذا لم يكن ذلك ضرورياً، فقط يجب أن يلعب مباراة ودية، وتوقيع النموذج وإرساله إلى "فيفا"، وهذا كل شيء، لأن ذلك يعني أن إسبانيا ستخرج من الصورة نهائياً.

وزاد بيكرمان: تحدثت مع خوليو غروندونا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أخبرته أنني أريد العودة، وأنه يجب أن نرسل الدعوة إلى برشلونة، وطلبت منه أن يجد أي خصم، وأن توكالي موافق.

وأقيمت المباراة الودية في 29 يونيو 2004، وفازت الأرجنتين على باراغواي 8-0، وشارك ميسي بديلاً لإيزيكيل لافيتسي في الشوط الأول، وسجل الهدف السابع للأرجنتين كما صنع الهدف الخامس، وبذلك أصبح مستقبل ميسي مرتبطاً بالمنتخب الأرجنتيني واستمر في بناء إرث مذهل لـ "التانغو" وقاد البلاد للفوز بكأس العالم 2022.