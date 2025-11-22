living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكشف عن "حبكة أرجنتينية" حرمت منتخب إسبانيا من ميسي

22
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف خوسيه بيكرمان أن منتخب "التانغو" كان سيفقد ليونيل ميسي الذي كان على أعتاب تمثيل إسبانيا قبل أن يقوم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بحبكة من أجل عدم فقدان اللاعب الذي فاز لاحقاً بالكرة الذهبية 8 مرات.

وبحسب التقارير الأرجنتينية، لعب بيكرمان دوراً هاماً في منع أسطورة كرة القدم من اللعب في كأس العالم تحت 20 سنة مع منتخب إسبانيا.

وشرح بيكرمان ما حدث في تلك الفترة في مقابلة مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، يوم الخميس، وقال: عندما تركت منتخب الشباب، استمر طاقمي المعاون مع المدرب هوغو توكالي، وكنت متجهاً إلى أوروبا لأواصل التعلم، وكانت لدينا معلومات عن ميسي الذي شارك في بطولة تحت 17 عاماً في فنلندا بقميص إسبانيا، كنت مذهولاً لأنه كان الظاهرة الجديدة في كرة القدم.

وأضاف البالغ من العمر 76 عاماً: في ذلك الوقت، كانت قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنص على أنه إذا شارك لاعب مع منتخب الشباب، فلا يمكنه تمثيل منتخب دولة أخرى، وكانت أوراق ميسي جاهزة، البالغ من العمر 18 عاماً، للعب كأس العالم تحت 20 عاماً مع إسبانيا.

وأضاف بيكرمان: قال لي توكالي إنه أعد فريقه للمشاركة في بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاماً، التي ستبدأ خلال شهر، وكيف أخبره بأن هناك لاعبًا الآن، وأخبرته بأنني لا أريد أن يلعب ميسي في البطولة إذا لم يكن ذلك ضرورياً، فقط يجب أن يلعب مباراة ودية، وتوقيع النموذج وإرساله إلى "فيفا"، وهذا كل شيء، لأن ذلك يعني أن إسبانيا ستخرج من الصورة نهائياً.

وزاد بيكرمان: تحدثت مع خوليو غروندونا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أخبرته أنني أريد العودة، وأنه يجب أن نرسل الدعوة إلى برشلونة، وطلبت منه أن يجد أي خصم، وأن توكالي موافق.

وأقيمت المباراة الودية في 29 يونيو 2004، وفازت الأرجنتين على باراغواي 8-0، وشارك ميسي بديلاً لإيزيكيل لافيتسي في الشوط الأول، وسجل الهدف السابع للأرجنتين كما صنع الهدف الخامس، وبذلك أصبح مستقبل ميسي مرتبطاً بالمنتخب الأرجنتيني واستمر في بناء إرث مذهل لـ "التانغو" وقاد البلاد للفوز بكأس العالم 2022.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout