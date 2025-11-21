رغم تأهلها.. دولة قد يحرم ترامب جمهورها من حضور مونديال 2026

A + A -

قد يحرم مشجعو منتخب هايتي من مساندة فريقهم في كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم أنها تأهلت رسميا إلى البطولة.

وحجزت هايتي مكانها في المونديال، الأربعاء، للمرة الثانية في تاريخها منذ عام 1974، بعد تصدر مجموعة ضمت هندوراس وكوستاريكا ونيكاراغوا.

لكن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في يونيو الماضي، والذي أدرج 12 دولة في قائمة الحظر، قد يحرم الجماهير من مساندة منتخبهم في فعاليات كأس العالم.

وينص الأمر التنفيذي على أن المواطنين من الدول الـ12، التي من بينها هايتي، لا يمكنهم السفر إلى الولايات المتحدة، وبرر ترامب قراره بـ"حماية الأمن القومي والمصلحة الوطنية للولايات المتحدة وشعبها".

وبموجب القرار، يحظر على مواطني هايتي، سواء المهاجرين أو غير المهاجرين، دخول الولايات المتحدة.

واضطرت هايتي إلى لعب جميع مبارياتها بعيدا عن البلاد بعدما سيطرت عصابات مسلحة على مناطق واسعة فيها، وفقا لوكالة "رويترز".

لكن القرار الأميركي يستثني الرياضيين وأعضاء الفرق الرياضية، بما في ذلك المدربين والأشخاص القائمين بأدوار دعم ضرورية وأفراد الأسر المباشرين، ويسمح لهم بالسفر للمشاركة في كأس العالم أو الأولمبياد، أو أي حدث رياضي آخر.

ما يعني أن منتخب هايتي سيتمكن من المشاركة والسفر إلى الولايات المتحدة، لكن جماهيره لن يسمح لها بذلك.