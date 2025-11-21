توني كروس ينتقد فينيسيوس: "سلوكه يؤثر على لاعبي ريال مدريد"

A + A -

يظل الألماني توني كروس نجم ريال مدريد السابق محتفظا بصراحته في التعبير، بما في ذلك تعليقه على زميله السابق، البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان الحديث متزايدا عن تصرفات فينيسيوس الغريبة في الملعب، وظهر هذا الأمر مؤخرا، بعد ردة فعله تجاه قرار استبداله في الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما قدم مدرب البرزيل كارلو أنشيلوتي بعض النصائح لفينيسيوس البالغ من العمر 24 عاما مؤخرا، وكذلك كروس الذي تحدث عن تجربته الشخصية مع الجناح البرازيلي.

ونقلت صحيفة "فوتبول إسبانيا"، تصريحات كروس التي قال فيها: "كنت أطلب منه التوقف مرات عديدة، لأنني شعرت بأن الفريق بأكلمه يتأثر بسلوكه، فمن المفهوم أن يكون لذلك تأثير كبير على الخصوم والحكام وحتى الجمهور المنافس، لكن كفريق شعرنا أن الأمور تنقلب علينا بسبب ذلك".

وأضاف كروس: "حاولت مرارا وتكرارا تهدئته في الملعب، من أجل أن أحافظ فقط على تركيزه، لأنه كان يفقد أعصابه في بعض اللحظات، وقلت له كثيرا: فينيسيوس، أنت رائع جدا، ولا تحتاج لكل هذا".

ومن المثير للاهتمام، أن فينيسيوس أظهر بعض الهدوء في الملعب خلال الأسابيع التي أعقبت واقعة اعتراضه على تشابي ألونسو في الكلاسيكو، إذ لم يتأثر بهتافات الجماهير ضده خلال التعادل السلبي مع رايو فايكانو، قبل فترة التوقف الدوري.

ويأمل ريال مدريد أن يواصل نجمه مسيرته بنفس الهدوء، لأن ذلك قد يساعده على استعادة أفضل مستوياته.