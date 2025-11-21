بعد جائزة الأفضل في إفريقيا.. حكيمي يحدد هدف المغرب القادم

A + A -





رفع النجم المغربي، أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، راية التحدي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء بحفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، مساء الأربعاء.

وانتزع حكيمي الجائزة متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي التركي.

وقال النجم المغربي عقب تسلمه الجائزة: "فخور للغاية بالتواجد بينكم، الفوز بهذه الجائزة المرموقة له شعور بالفخر الفردي والجماعي".

وأضاف لاعب ريال مدريد ودورتموند وإنتر ميلان السابق: "هذه الجائزة ليست لي بمفردي بل لأطفال إفريقيا والمغرب الذين يحلمون بأن يكونوا لاعبي كرة قدم، فالصغار يسألونني يوميا، وأقول لهم منوا بأنفسكم، لتحققوا أحلامكم".

وشدد حكيمي على أن "هذه الجائزة ليست الأهم بل الفوز بلقب أمم إفريقيا، وموعدنا في البطولة لنفوز بها معا".

وتابع قائلا: "أشكر كل من ساعدني ودعمني، وأولهم جلالة الملك محمد السادس الذي يذلل كل الصعاب، كلنا فخورون به".

واستطرد "أشكر الأجهزة الفنية والطبية بمنتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، وكل من وثقوا بي بأنني سأكون الأفضل، وكذلك المعد البدني الذي يجهزني حاليا بعد التعافي من إصابة قوية في الكاحل".

واختتم نجم باريس سان جيرمان قائلا: "شكرا لرئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع على توفير أفضل الظروف الممكنة، نحن فخورون، وأشكرك بالنيابة عن زملائي، وشكرا وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني، أنا فخور بكوني مغربيا، ديما المغرب".

وتقام النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.