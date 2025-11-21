وجه النجم المخضرم، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي وقائد منتخب البرتغال لكرة القدم الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب على استقباله في زيارة سريعة للاعب إلى البيض الأبيض.

ونشر رونالدو ثلاث صور تجمعه بزوجته جورجينا رودريغيز وكذلك ترامب، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب "شكرا سيدي الرئيس على دعوتك الكريمة وعلى الترحيب الحار الذي قدمته لي ولزوجتي المستقبلية، جورجينا".

وأضاف النجم البرتغالي "لكل منا قيمة ما ليقدمها، وأنا على أتم الاستعداد للقيام بدوري في إلهام الأجيال الجديدة لبناء مستقبل يسوده الشجاعة والمسؤولية والسلام الدائم".

وكان رونالدو حاضرا حفل العشاء الرسمي الّذي أقامه ترامب لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض.

وقال ترامب على هامش حفل العشاء "يتواجد في القاعة هنا مجموعة من أكبر قادة العالم، وفي عالم الأعمال والرياضة".

وأضاف الرئيس الأميركي مازحا "كما تعلمون، ابني الأصغر (بارون) من أشد المعجبين برونالدو، وأعتقد أن احترامه لي زاد بشكل كبير بسبب هذه الزيارة".