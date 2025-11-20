living cost indicators
قرعة مونديال 2026 على الأبواب.. تصنيف فيفا يكشف مفاجآت

20
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تم تحديد المنتخبات التي سيتم وضعها في التصنيف الأول خلال قرعة مرحلة المجموعات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة الصيف المقبل.

ومن المقرر أن تجرى قرعة المونديال، الذي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، في 5 ديسمبر القادم، في مركز كينيدي بالعاصمة الأميركية واشنطن، بحضور الرئيس دونالد ترامب.

وكشف فيفا عن تصنيف المنتخبات المتأهلة لكأس العالم، بعدما نشر تصنيفه الجديد للمنتخبات في اليوم التالي لختام تصفيات 4 اتحادات قارية، حيث تمثلت كبرى المفاجآت في تواجد المنتخب الكرواتي، وصيف بطل مونديال 2018، وصاحب المركز الثالث في النسخة التالية عام 2022، بالتصنيف الثاني.

وتواجدت منتخبات إسبانيا، متصدرة التصنيف العالمي حاليا، والأرجنتين (حاملة اللقب)، وفرنسا، وإنجلترا، والبرتغال، والبرازيل، وهولندا، وبلجيكا، وألمانيا، في المستوى الأول للمونديال، برفقة منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تستضيف البطولة على ملاعبها.

كما حدد تصنيف فيفا الأخير المنتخبات المشاركة في قرعة الملحق الأوروبي والملحق العالمي المؤهل للمونديال، التي ستقام، الخميس، حيث سيتم التعرف من خلالهما على المنتخبات الستة المتبقية التي ستشارك في كأس العالم.

ويشارك 16 فريقا في الملحق الأوروبي، يأتي في مقدمتهم المنتخب الإيطالي، الساعي للعودة للمونديال بعدما غاب عن النسختين الماضيتين، حيث يتأهل من خلالها 4 منتخبات لكأس العالم، في حين تتواجد 6 منتخبات في الملحق العالمي، ستسفر عن صعود منتخبين، علما بأن الملحقين سيقامان في مارس المقبل.

وجاءت باقي المستويات على النحو التالي:

المستوى الثاني: كرواتيا (10)، المغرب (11)، كولومبيا (13)، أوروغواي (16)، سويسرا (17)، اليابان (18)، السنغال (19)، إيران (20)، كوريا الجنوبية (22)، الإكوادور (23)، النمسا (24)، وأستراليا (26)".

المستوى الثالث: النرويج (29)، بنما (30)، مصر (34)، الجزائر (35)، اسكتلندا (36)، باراغواي (39)، تونس (40)، كوت ديفوار (42)، أوزبكستان (50)، قطر (51)، المملكة العربية السعودية (60)، جنوب إفريقيا (61).

التصنيف الرابع: الأردن (66)، الرأس الأخضر (68)، غانا (72)، نيوزيلندا (86)، هايتي (84)، كوراساو (82)، وتتبقى 6 منتخبات يتم حسمهم في الملحق العالمي والأوروبي.

Skynews
{{article.title}}
