ليفاندوفسكي يفضح طلبا غريبا من برشلونة.. لم يتوقعه

20
NOVEMBER
2025
كشف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني عن طلب غريب من ناديه، بالتوقف عن تسجيل الأهداف.

ونشر اللاعب المخضرم كتابا في بولندا يحمل سيرته الذاتية، ويشرح كيف طلب منه مسؤولو نادي برشلونة ألا يسجل أهدافا حتى لا يتسبب ذلك في أن يدفع النادي أموالا إضافية لبايرن ميونخ الألماني.

الكتاب بعنوان "ليفاندوفسكي.. الحقيقي" تسبب في حالة من الضجيج لدى نشره في بولندا، بينما اعترف المهاجم الدولي نفسه بأنه استمتع بقراءته، بينما كانت واحدة من أكثر المعلومات إثارة للجدل في الكتاب، تلك التي زعم فيها أن برشلونة طلب من اللاعب أن يتوقف عن تسجيل الأهداف.

جاء ذلك في آخر مباريات الدوري الإسباني موسم 2022 / 2023 حتى يتجنب النادي دفع مكافآت إضافية لبايرن ميونيخ بحسب عقد انتقاله من النادي الألماني، حال تجاوزه 25 هدفا، في ظل وضعية مالية صعبة لبرشلونة.

وبحسب الكتاب فإن برشلونة كان قد ضمن بالفعل تحقيق لقب الدوري تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، وكان المهاجم البولندي المتألق مساهما بشكل كبير في تحقيق البطولة من خلال سجله التهديفي المميز.

وتم استدعاء ليفاندوفسكي عقب أحد التدريبات ليلتقي مع عدد من المدراء في النادي، بما في ذلك الرئيس خوان لابورتا، وذكر مؤلف الكتاب أنه قد تم تقديم عرض غريب للمهاجم البولندي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد قال مسؤولو النادي لليفاندوفسكي: "نريد منك أن تتوقف عن تسجيل الأهداف في المباريات الأخيرة"، ونظر اللاعب لمسؤولي النادي بدهشة بسبب هذا الطلب.

وفي ظل انتهاء صراع لقب الدوري الإسباني، وهو يتصدر قائمة الهدافين أيضا، وعلى مدار أكثر من عقد من المشاركة الاحترافية، لم يسبق أن طلب منه أحدا مثل هذا الطلب.

واتضح وفقا للكتاب، فإن برشلونة كان مطالبا بدفع 5ر2 مليون يورو إضافية في صورة مكاف ت لصالح بايرن ميونخ، إذا وصل ليفاندوفسكي إلى 25 هدفا، وهو ما كان يمكن أن يصل إليه المهاجم البولندي خاصة أنه سجل 23 هدفا في الدوري بذلك الموسم.

وبالفعل لم يسجل ليفاندوفسكي في آخر مباراتين، وظل هدافا للدوري، ولعب دورا قياديا بارزا مع الفريق في الملعب، واستعرض الكتاب العديد من الجوانب الشخصية والاحترافية في مسيرة ليفاندوفسكي، وكذلك الخلافات التي حدثت على مستوى المنتخب الوطني.

Skynews
{{article.title}}
