لامين يامال يسهر حتى الفجر في ملهى.. الهواتف ممنوعة والدخول للفتيات فقط

كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل حضور لامين يامال لاعب برشلونة سهرة في ملهى ليلي، حيث اشترط على المسؤولين فرض إجراءات صارمة وصلت إلى منع الهواتف المحمولة والسماح للفتيات فقط بدخول القسم المحجوز خصيصًا للنجم الشاب.

وأفادت صحيفة "إل بيريوديكو" أن السهرة بدأت عند منتصف ليل يوم الخميس 13 نوفمبر، ضمن فعالية موسيقية تُعرف بـ"شارك" وتمتد حتى الخامسة صباحًا.

وأضاف التقرير: عند وصول مجموعة من سبعة شبان إلى المدخل، أبلغهم موظف الأمن بأن عليهم تسليم هواتفهم قبل الدخول، بسبب وجود شخص يرغب في خصوصية كاملة ومنع التصوير داخل أحد الأقسام المحجوزة في الملهى، ولم يعترض أحدهم على ذلك، لكنهم شعروا بالفضول لمعرفة هوية الشخص الموجود بالداخل.

وأوضح التقرير أنه بعد دقائق، تبين لهم أن لامين يامال هو الشخص المقصود، إذ كان لاعب برشلونة موجودًا مع مجموعة من الأصدقاء، بينهم أحد أقاربه، لكنهم لم يتمكنوا من الدخول بعدما أوضح موظفو الملهى أن القسم المحجوز كان متاحًا للفتيات فقط.

وأكد الشبان للصحيفة أن بعض الفتيات دخلن بالفعل إلى القسم الخاص، حيث ظهر يامال وهو يقضي وقته بالداخل، رغم أنه كان قد غادر معسكر المنتخب الإسباني قبل يومين فقط لمتابعة علاجه من إصابة في العانة.

وغادر الشبان الملهى نحو الثالثة والنصف فجرًا، بينما واصل يامال السهرة مع الأصدقاء، وهي المجموعة نفسها التي رافقته سابقًا في حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في باريس يوم 22 سبتمبر.

واندلعت أزمة مؤخرًا بين برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب إصابة اللاعب الشاب، أدت إلى استبعاده من قائمة المنتخب لمبارياته في تصفيات كأس العالم.