living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لامين يامال يسهر حتى الفجر في ملهى.. الهواتف ممنوعة والدخول للفتيات فقط

20
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل حضور لامين يامال لاعب برشلونة سهرة في ملهى ليلي، حيث اشترط على المسؤولين فرض إجراءات صارمة وصلت إلى منع الهواتف المحمولة والسماح للفتيات فقط بدخول القسم المحجوز خصيصًا للنجم الشاب.

وأفادت صحيفة "إل بيريوديكو" أن السهرة بدأت عند منتصف ليل يوم الخميس 13 نوفمبر، ضمن فعالية موسيقية تُعرف بـ"شارك" وتمتد حتى الخامسة صباحًا.

وأضاف التقرير: عند وصول مجموعة من سبعة شبان إلى المدخل، أبلغهم موظف الأمن بأن عليهم تسليم هواتفهم قبل الدخول، بسبب وجود شخص يرغب في خصوصية كاملة ومنع التصوير داخل أحد الأقسام المحجوزة في الملهى، ولم يعترض أحدهم على ذلك، لكنهم شعروا بالفضول لمعرفة هوية الشخص الموجود بالداخل.

وأوضح التقرير أنه بعد دقائق، تبين لهم أن لامين يامال هو الشخص المقصود، إذ كان لاعب برشلونة موجودًا مع مجموعة من الأصدقاء، بينهم أحد أقاربه، لكنهم لم يتمكنوا من الدخول بعدما أوضح موظفو الملهى أن القسم المحجوز كان متاحًا للفتيات فقط.

وأكد الشبان للصحيفة أن بعض الفتيات دخلن بالفعل إلى القسم الخاص، حيث ظهر يامال وهو يقضي وقته بالداخل، رغم أنه كان قد غادر معسكر المنتخب الإسباني قبل يومين فقط لمتابعة علاجه من إصابة في العانة.

وغادر الشبان الملهى نحو الثالثة والنصف فجرًا، بينما واصل يامال السهرة مع الأصدقاء، وهي المجموعة نفسها التي رافقته سابقًا في حفل الكرة الذهبية الذي أقيم في باريس يوم 22 سبتمبر.

واندلعت أزمة مؤخرًا بين برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم بسبب إصابة اللاعب الشاب، أدت إلى استبعاده من قائمة المنتخب لمبارياته في تصفيات كأس العالم.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout