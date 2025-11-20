العراق يعبر إلى الملحق الآسيوي بفوز صعب على الإمارات

A + A -

تأهل المنتخب العراقي إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، في إياب الملحق الآسيوي مساء الثلاثاء على استاد البصرة الدولي، مستفيدا من تعادله 1-1 ذهابا.

وسجل كايو لوكاس للإمارات في الدقيقة 52، لكن العراق عادل النتيجة عبر مهند علي إثر ركلة حرة غير مباشرة لعبها اللاعب علي برأسه لتصطدم بلاعب الإمارات وتسكن الشباك في الدقيقة 66.

لكن أمير العماري سجل هدف الفوز للعراق في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء بعد لمسة يد من يحيى نادر لاعب الإبيض الإماراتي والذي احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

بهذا الفوز يصعد المنتخب العراقي لتمثيل قارة آسيا في الملحق العالمي، الذي سيقام في مارس المقبل بمشاركة منتخب من أفريقيا وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية إضافة إلى منتخبين من أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وصل المنتخبان إلى هذه المرحلة بعد مشوار طويل في التصفيات الآسيوية على مدار 25 شهرا تضمن أكثر من 100 مباراة دولية، سجل خلالها أكثر من 600 هدف.