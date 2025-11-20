living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

العراق يعبر إلى الملحق الآسيوي بفوز صعب على الإمارات

20
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تأهل المنتخب العراقي إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-1، في إياب الملحق الآسيوي مساء الثلاثاء على استاد البصرة الدولي، مستفيدا من تعادله 1-1 ذهابا.

وسجل كايو لوكاس للإمارات في الدقيقة 52، لكن العراق عادل النتيجة عبر مهند علي إثر ركلة حرة غير مباشرة لعبها اللاعب علي برأسه لتصطدم بلاعب الإمارات وتسكن الشباك في الدقيقة 66.

لكن أمير العماري سجل هدف الفوز للعراق في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء بعد لمسة يد من يحيى نادر لاعب الإبيض الإماراتي والذي احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

بهذا الفوز يصعد المنتخب العراقي لتمثيل قارة آسيا في الملحق العالمي، الذي سيقام في مارس المقبل بمشاركة منتخب من أفريقيا وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية إضافة إلى منتخبين من أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وصل المنتخبان إلى هذه المرحلة بعد مشوار طويل في التصفيات الآسيوية على مدار 25 شهرا تضمن أكثر من 100 مباراة دولية، سجل خلالها أكثر من 600 هدف.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout