مونديال الناشئين.. منتخب المغرب يعبر إلى ربع النهائي

19
NOVEMBER
2025
بلغ المنتخب المغربي، الثلاثاء الدور ربع النهائي في كأس العالم تحت 17 عاما في كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة بفوزه الصعب على مالي 3-2 في ثمن النهائي.

وتقدم المغرب عبر زياد باها من ضربة رأسية (29)، وأدركت مالي التعادل بفضل ريمون بومبا (46+6 من ركلة جزاء).

واستعاد المغرب الأفضلية برأسية إسماعيل العود (45+11)، قبل أن يضيف الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الشوط الثاني بتسديدة قوية من مسافة بعيدة (66).

وأعاد المالي سيدو ديمبيليه بلاده إلى أجواء اللقاء بهدف تقليص الفارق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، أكد صحته حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" (90+4)، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تأهل "أشبال الأطلس" إلى ربع النهائي.

وضرب المغرب موعدا مع البرازيل، المتوجة باللقب 4 مرات آخرها على أرضها عام 2019، في ربع النهائي على ملعب "أسباير" الجمعة.

وكان المغرب بلغ ثمن النهائي بفوزه المثير على الولايات المتحدة بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي، فيما تغلبت مالي على زامبيا 3-1.

Skynews
