living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طبيب أسنان يحذر.. لا تتجاهل هذه العلامة المبكرة للسرطان

18
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذر خبير في طب الأسنان من تجاهل قرحة تظهر داخل الفم وتستمر لأكثر من أسبوعين، مؤكدا أنها قد تكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بسرطان الفم أو الحلق.

وأوضح الدكتور أندريه بوزيتش، جراح الفم في مركز طبي بكرواتيا أن معظم التقرحات الفموية ترتبط بعوامل بسيطة مثل التوتر أو الطقس البارد أو ضعف المناعة، وغالبا ما تختفي خلال أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف: "إذا استمرت القرحة لفترة أطول، أو بدأت تنزف، أو ظهرت مرارا في المكان نفسه، فهذه علامة إنذار لا يجب تجاهلها".

خطر التقرحات المستمرة

يشير خبراء الصحة إلى أن التقرحات التي لا تستجيب لأدوية قد تكون أحيانا أولى علامات السرطان، خصوصا لدى المدخنين، ومتعاطي الكحول بكثرة، والأشخاص المصابين بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

وتكشف بيانات مؤسسة صحة الفم أن حالات سرطان الفم تضاعفت خلال العقدين الماضيين، بينما تعد سرطانات الحلق المرتبطة بفيروس HPV من أسرع أنواع السرطان انتشارا، ولا سيما بين الرجال.

ويقول الدكتور بوزيتش: "هذه السرطانات تبدأ عادة صغيرة وغير مؤلمة، ما يدفع الكثيرين لتجاهلها. لكن الاكتشاف المبكر يغير مسار العلاج تماما".

ويؤكد أن أطباء الأسنان غالبا ما يكونون أول من يرصد علامات التغيرات في أنسجة الفم، مثل البقع البيضاء أو الحمراء، أو القُرح التي لا تلتئم، أو سماكة غير طبيعية داخل الفم.

يشدد الدكتور بوزيتش على ضرورة الحصول على استشارة طبية عاجلة عند ملاحظة أي قرحة لا تلتئم، أو أي تغير غير معتاد داخل الفم، مؤكدا: "لا تنتظر حتى يظهر الألم. كلما كان الاكتشاف مبكرا، ارتفعت فرص الشفاء التام".

ويشير إلى أن الفحوصات الدورية كل 6 أشهر تمثل خط الدفاع الأول ضد أمراض الفم الخطيرة، موضحا: "طبيب الأسنان لا يبحث فقط عن التسوس، بل يراقب كذلك أي علامات مبكرة للسرطان أو الالتهابات أو الأمراض التي قد تظهر أولا داخل الفم".

كما ينصح بالالتزام بنظافة الفم، والابتعاد عن التبغ، وتقليل استهلاك الكحول، وحرص الشباب على الحصول على لقاح HPV، لكونها خطوات فعالة للوقاية من سرطانات الفم والحلق.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout