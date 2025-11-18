وصفه بأنه امرأة.. نجم السلة الأميركي يفقد أعصابه ويتشبك مع مشجع

A + A -

شهدت مباراة جولدن ستيت واريورز ضد نيو أورليانز بيليكانز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فجر يوم الاثنين ، مواجهة مباشرة بين درايموند غرين، نجم واريورز، وأحد المشجعين.

وقال غرين إن المشجع "واصل مناداتي بامرأة، لقد كانت مزحة جيدة في البداية، لكن لا يمكنك أن تستمر في مناداتي بامرأة"، مشيرا إلى "لدي أربعة أطفال وطفل خامس في الطريق، فقط عليك أن تتحلى بالاحترام".

المشجع، الذي عرّف نفسه باسم سام غرين /35 عاماً/، من نيو أورليانز، كان يرتدي قميص أسود عليه شعار فريق بيليكانز.

وحدثت الواقعة بعد احتساب مخالفة ضد غرين، وأثناء استعداد فريق نيو أورليانز للتسديد، توجه درايموند غرين بخطوات سريعة نحو المشجع المبتسم ووقف على بعد بضع بوصات منه، وتبادلا الحديث بينما كان المشجع يمد ذراعيه على الجانبين.

تدخل حكام المباراة بسرعة للفصل بينهما وأبعدوا درايموند غرين، بينما تجمّع مرافقو الملعب حول المشجع وتحدثوا إليه.

وقال غرين إن حكم المباراة كورتني كيركلاند طمأنه، قائلاً: لقد فهمت الأمر، سمعته مراراً وتكراراً، لقد تعاملت مع الموقف جيداً لا تورط نفسك في مشكلة. سأتكفل بالأمر.