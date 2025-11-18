living cost indicators
إنجلترا تتأهل لكأس العالم بشباك نظيفة.. وكين يتخطى بيليه

18
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سجل هاري كين هدفين متأخرين، الأحد، ليقود إنجلترا للفوز 2-صفر خارج الديار على ألبانيا، لتنهي مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بشكل رائع.

وبفضل الحفاظ على نظافة شباكها، أصبحت إنجلترا بقيادة المدرب توماس توخيل أول دولة أوروبية تتأهل لكأس العالم دون أن تستقبل أي هدف في مجموعة مؤلفة من ست مباريات على الأقل.

وأصبحت إنجلترا أيضا خامس فريق أوروبي يتأهل لكأس العالم بالعلامة الكاملة، بعد أن أنهت المجموعة 11 برصيد 24 نقطة من ثماني مباريات.

وقال كين، الذي سجل 28 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده هذا الموسم، لقناة (آي.تي.في) الرياضية: "كانت مباراة صعبة جدا، ربما كانت واحدة من أصعب المباريات التي خضناها في المجموعة".

وأضاف: "كان علينا أن نتحلى بالصبر، وأن نتعامل معهم بصلابة دفاعية كبيرة. الفوز 2-صفر وشباك نظيفة أخرى، السعادة لا تسعنا. كان فوزا مهما، لا نريد أن ننهي مشوارنا بخسارة".

وكانت المباراة متقاربة حتى أرسل البديل بوكايو ساكا كرة منخفضة من ركلة ركنية لمنطقة الجزاء ليضعها كين في المرمى في الدقيقة 74.

أما هدفه الثاني، فكان برأسية لم تمنح ستراكوشا أي فرصة، ليرفع كين رصيده من الأهداف مع إنجلترا إلى 78 هدفا من 112 مباراة، متجاوزا 77 هدفا سجلها الأسطورة البرازيلي بيليه في 92 مباراة مع منتخب بلاده.

Skynews
