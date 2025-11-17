برشلونة يخطط لضم لاعب لبناني.. من هو؟

A + A -

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية يوم الأحد أن نادي برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع سعيد الملا لاعب كولن الألماني اللبناني الأصل لضمه إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتألق سعيد الملا المولود في ألمانيا لأب لبناني وأم ألمانية بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي ما دعا المدرب يوليان ناغلسمان إلى ضمه لقائمة المنتخب الوطني التي باتت على بعد خطوة من التأهل إلى كأس العالم المقبلة قبل ملاقاة سلوفاكيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المونديالية.

وقالت الصحيفة المقربة من النادي الكاتالوني إن المدرب الألماني هانزي فليك يراقب الملا (19عاماً) بعد تألقه الواضح في الموسم الحالي مع كولن حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 10 مباريات في الدوري، إضافة إلى إجادته اللعب في خانة الجناح الأيسر.

وأردفت: تبلغ قيمة سعيد الملا حالياً 18 مليون يورو لكن من المتوقع أن يطلب كولن الألماني الحصول على مبلغ 30 مليوناً مقابل الموافقة على انتقاله إلى برشلونة.

وكان برشلونة قد تعاقد الصيف الماضي مع السويدي سوري الأصل روني بردغجي قادماً من كوبنهاغن الدنماركي مقابل 2.5 مليون يورو وظهر اللاعب بشكل جيد حتى الآن إذ صنع هدفاً خلال 195 دقيقة لعب، بينما يتمسك المدرب الألماني فليك باستمراره مع الفريق كونه أفضل معوض للنجم لامين يامال.