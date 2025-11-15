living cost indicators
الأسطورة شيرر: ليفربول دفع "نصف مليار" لتهميش صلاح

15
NOVEMBER
2025
يعتقد آلان شيرر أسطورة نيوكاسل السابق وكبير هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه أن مبلغ نصف مليار جنيه إسترليني الذي أنفقه ليفربول على التعاقدات الجديدة جعل النجم المصري يشعر بأنه "مهمش" ولم يعد اللاعب الأول في صفوف الفريق.

 

وفتح ليفربول الصيف الماضي خزائنه وتعاقد مع السويدي ألكسندر إيساك في صفقة قياسية تجاوزت 125 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى التعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز والفرنسي هوغو إيكيتيكي والمجري ميلوش كيركز والهولندي جيريمي فريمبونغ والإيطالي جيوفاني ليوني.

 

وقال شيرر في حديثه لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية يوم الأربعاء: محمد صلاح ليس بمستواه الذي ظهر عليه الموسم الماضي وما يحدث ليس طبيعياً ولا أعلم إن كان النجم المصري يشعر بذلك أم لا.

 

 

وأتبع: ربما يكون ذلك بسبب الأموال التي أنفقها ليفربول الصيف الماضي للتعاقد مع فلوريان فيرتز وألكسندر إيساك، إذ يشعر محمد صلاح بأنه ليس النجم الأول في الفريق، لا أعلم.. لكن بالتأكيد هناك مشكلة ما، سواء بسبب تقدمه بالسن وعدم قدرته على اللعب كما كان يفعل سابقاً أو ما إذا كان يعاني من شيء آخر.

 

وواصل: بغض النظر عن التكهنات لكن المؤكد أننا لا نشاهد محمد صلاح الذي نعرفه، وهذا لا ينطبق عليه فقط بل على جميع لاعبي ليفربول، فهناك الكثير من المشاكل الدفاعية التي يعاني منها الفريق في جميع أنحاء الملعب.

 

 

وختم: يحتاج ليفربول للفوز بجميع مبارياته من الآن وحتى نهاية الموسم للحفاظ على لقب بطل الدوري الإنجليزي، لكن لا أعتقد أن بمقدور الفريق فعل ذلك. أظن أن منافسته على البطولة باتت صعبة.

 

وخسر ليفربول 5 مباريات في آخر 6 جولات من الدوري الإنجليزي بعدما بدأ الموسم بستة انتصارات متتالية، إذ يملك 18 نقطة وضعته في المركز الثامن خلف المتصدر أرسنال بثماني نقاط.

