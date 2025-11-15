living cost indicators
"بصق وضرب".. ابن عم لامين يامال يثير المتاعب في "دوري الملوك"

سُلِطت الأضواء مجدداً على عائلة لامين يامال وهذه المرة كان البطل ابن عمه محمد الذي دخل في مشاكل أثناء مشاركته في بطولة "دوري الملوك" وصلت إلى البصق والاشتباك بالأيدي.

وخاض محمد عضو فريق "لا كابيتال" الذي يملكه لامين يامال نجم برشلونة الإسباني مباراة في بطولة "دوري الملوك" أمام فريق بورسينوس المملوك للإسباني إيباي المؤثر الشهير عبر "يوتيوب" وتطبيق "تويتش" وشريكه غوانيار وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 11-3، وهو ما أدى إلى غضب محمد ابن عم لامين يامال والمقرب منه، إذ ضرب أحد المنافسين وبصق عليه إضافة إلى التفوه بشتائم ضد أعضاء الفريق الخصم ما سيجبر جيرارد بيكيه نجم برشلونة السابق رئيس ومؤسس اللعبة على اتخاذ قرارات تأديبية.

 

 

وقال غوانيار ممثل فريق بورسينوس عقب المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء في مدينة برشلونة الإسبانية: ما فعله محمد المقرب من لامين أمر لا يمكن السكوت عليه، أما الجماهير فكانت تشتم والدتي طوال اليوم.

 

وحدثت مناوشات بين مشجعي الفريقين عقب نهاية المباراة، ما أدى إلى تدخل رجال الأمن لفض الاشتباك.

 

 

Skynews
