OTV
SAWT EL MADA
إيرلندا تحرم البرتغال من التأهل المباشر لكأس العالم

14
NOVEMBER
2025
هزمت إيرلندا ضيفتها البرتغال وحرمتها من حسم التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزها عليها 2-0 الخميس في الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات التي شهدت طرد القائد كريستيانو رونالدو ببطاقة حمراء مباشرة لأول مرة في مسيرته الدولية .

وحسمت إيرلندا التي لم تكن قد فازت على البرتغال منذ عام 2005، في خمس مواجهات سابقة بينهما، المباراة في شوطها الأول بهدفي تروي باروت (17 و45)، قبل طرد رونالدو في الدقيقة 61 إثر ضربه بالمرفق المدافع دارا أوشي، وهي المرة الأولى التي يُطرد فيها رونالدو خلال مسيرته مع المنتخب البرتغالي التي بدأت عام 2003، في مباراته الدولية الـ226.

وكان يُمكن للبرتغال حسم التأهل إلى النهائيات التي تحتضنها أميركا الشمالية، في حال الفوز والابتعاد بصدارة المجموعة السادسة، لكن هدفها تأجل حتى مواجهتها مع أرمينيا متذيلة الترتيب في الجولة الأخيرة.

 

ويُمكن للبرتغال أن تخسر البطاقة المباشرة، في حال تعرضت للهزيمة في مباراتها الأخيرة وفوز المجر التي تغلبت على أرمينيا بهدف نظيف، على ضيفتها إيرلندا التي تقاتل بدورها للحصول على المركز الثاني والتأهل إلى الملحق على أقل تقدير.

العربية
{{article.title}}
