"ويمبلي" يحتضن نهائي كأس أوروبا 2028

أكد المنظمون أن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2028" ستقام في كارديف، عاصمة ويلز، على الملعب الوطني.

وتستضيف بريطانيا وأيرلندا النسخة القادمة من كأس أوروبا بشكل مشترك، فيما ستقام مباراتا الدور قبل النهائي والمباراة النهائية على ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية لندن.

وتم تأكيد التفاصيل خلال حفل الإطلاق الرسمي للبطولة القارية والذي تضمن الإعلان عن هوية الحدث.

وسبق لإنجلترا المشاركة في استضافة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، التي تأجلت لمدة عام بسبب جائحة كوفيد-19، علما بأنها نظمت البطولة أيضا عام 1996.

وتم توسيع نطاق نسخة البطولة عام 2028 لتشمل المملكة المتحدة وأيرلندا، لتشمل ثماني مدن مضيفة، في حين تجرى قرعة التصفيات في العاصمة الأيرلندية بلفاست في ديسمبر عام 2027.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر "ستجذب هذه البطولة المشجعين من أنحاء أوروبا إلى مدن كرة القدم العريقة مثل برمنجهام وجلاسكو، وستلهم الجيل القادم للمشاركة، وستحقق فوائد اقتصادية بالمليارات".

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 9 يونيو 2028 على الملعب الوطني في ويلز، بينما تقام المباراة النهائية في 9 يوليو على ملعب ويمبلي.

وتقام مباريات البطولة في مدن برمنغهام (ملعب فيلا بارك)، كارديف (الملعب الوطني بويلز)، دبلن (دبلن أرينا)، غلاسكو (هامبدن بارك)، ليفربول (ملعب إيفرتون)، لندن (ملعب توتنهام هوتسبير)، لندن (ويمبلي)، مانشستر (الاتحاد)، نيوكاسل (سانت جيمس بارك).

ومن المقرر أن تلعب مباريات دور الثمانية في دبلن أرينا، وهامبدن بارك، والملعب الوطني في ويلز، وملعب ويمبلي، بينما يجرى لقاء واحدا في دور الـ16 على كل ملعب مضيف باستثناء ويمبلي.

ويشارك في المسابقة 24 منتخبا، سيتم توزيعها على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث يخوضون 51 مباراة على مدار 31 يوما، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وتقام مباريات دور الستة عشر حتى النهائي بنظام الأدوار الإقصائية مباشرةً، يذكر أن إسبانيا هي الفائزة بلقب (يورو 2024) عقب فوزها على إنجلترا في النهائي.