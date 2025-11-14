living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتحال صفة المنظمين يكلف شقيقين الحرمان من الملاعب 3 سنوات

14
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت شرطة هامبشاير إيقاف مشجعين اثنين من نادي بورتسموث عن حضور المباريات لمدة ثلاث سنوات بعد أن تم القبض عليهما متلبسين بسبب ارتدائهما سترات عاكسة للضوء وحملهما معدات لاسلكية في محاولة لخداع القائمين على مباراة قمة الساحل الجنوبي التي أقيمت على ملعب ساوثهامبتون ضمن دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وصل الأخوان كين وديل غرين إلى ملعب سانت ماري في 14 سبتمبر الماضي بدون تذاكر. وارتدى الاثنان ملابس الأمن، ليتمكنا من التسلل إلى منطقة محظورة على بُعد أمتار من أرضية الملعب قبل أقل من ساعة من انطلاق المباراة.

ولكن حيلتهما المتقنة انكشفت عندما اكتشف أفراد طاقم الأمن بنظرتهم الثاقبة أن الثنائي لم يكن يرتدي بطاقات الاعتماد الصحيحة للمباراة.

وقالت شرطة هامبشاير يوم الأربعاء إن الرجلين أقرا بالذنب في محكمة ساوثهامبتون بتهمة الاحتيال من خلال الادعاء الكاذب والدخول إلى أرضية ملعب مباراة كرة قدم.

وصف توني رولينسون مساعد قائد الشرطة مشاهدة المباراة رغم معرفة أن التذاكر بيعت بالكامل بأنها "مؤامرة سخيفة"

وقال رولينسون في بيان: من الواضح أنهما حضرا بنية الدخول إلى الملعب بشكل غير قانوني، حيث كانا يرتديان سترات عاكسة للضوء مكتوب كلمة ‭'‬مشرف‭'‬ على ظهرها، كما كان أحدهما يحمل جهازًا لاسلكيًا وسماعة للأذن.

وأضاف: ولكن ما لم يتوقعاه هو الاحتراف واليقظة التي أبداها فريق الأمن في النادي وضباطنا، الذين سرعان ما اكتشفوا أنهما لا يضعان أي بطاقة اعتماد وعملوا معا لإخراجهما.

وختم: أفعالهما أدت لعواقب وخيمة للغاية في المحكمة...بالنسبة لشخصين كانا متلهفين للغاية لمشاهدة هذه المباراة، لن يتمكنا الآن من حضور أي مباراة لمدة ثلاث سنوات.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout