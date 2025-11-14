انتحال صفة المنظمين يكلف شقيقين الحرمان من الملاعب 3 سنوات

A + A -

أعلنت شرطة هامبشاير إيقاف مشجعين اثنين من نادي بورتسموث عن حضور المباريات لمدة ثلاث سنوات بعد أن تم القبض عليهما متلبسين بسبب ارتدائهما سترات عاكسة للضوء وحملهما معدات لاسلكية في محاولة لخداع القائمين على مباراة قمة الساحل الجنوبي التي أقيمت على ملعب ساوثهامبتون ضمن دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وصل الأخوان كين وديل غرين إلى ملعب سانت ماري في 14 سبتمبر الماضي بدون تذاكر. وارتدى الاثنان ملابس الأمن، ليتمكنا من التسلل إلى منطقة محظورة على بُعد أمتار من أرضية الملعب قبل أقل من ساعة من انطلاق المباراة.

ولكن حيلتهما المتقنة انكشفت عندما اكتشف أفراد طاقم الأمن بنظرتهم الثاقبة أن الثنائي لم يكن يرتدي بطاقات الاعتماد الصحيحة للمباراة.

وقالت شرطة هامبشاير يوم الأربعاء إن الرجلين أقرا بالذنب في محكمة ساوثهامبتون بتهمة الاحتيال من خلال الادعاء الكاذب والدخول إلى أرضية ملعب مباراة كرة قدم.

وصف توني رولينسون مساعد قائد الشرطة مشاهدة المباراة رغم معرفة أن التذاكر بيعت بالكامل بأنها "مؤامرة سخيفة"

وقال رولينسون في بيان: من الواضح أنهما حضرا بنية الدخول إلى الملعب بشكل غير قانوني، حيث كانا يرتديان سترات عاكسة للضوء مكتوب كلمة ‭'‬مشرف‭'‬ على ظهرها، كما كان أحدهما يحمل جهازًا لاسلكيًا وسماعة للأذن.

وأضاف: ولكن ما لم يتوقعاه هو الاحتراف واليقظة التي أبداها فريق الأمن في النادي وضباطنا، الذين سرعان ما اكتشفوا أنهما لا يضعان أي بطاقة اعتماد وعملوا معا لإخراجهما.

وختم: أفعالهما أدت لعواقب وخيمة للغاية في المحكمة...بالنسبة لشخصين كانا متلهفين للغاية لمشاهدة هذه المباراة، لن يتمكنا الآن من حضور أي مباراة لمدة ثلاث سنوات.