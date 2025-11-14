الإمارات والعراق في مواجهة مصيرية نحو الحلم العالمي

A + A -

يلتقي منتخبا الإمارات والعراق، يوم الخميس، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، في مواجهة مصيرية تمنح أحدهما فرصة جديدة للحاق بركب المنتخبات المتأهلة بعد إخفاقهما في حجز بطاقة التأهل المباشر.

ويقام لقاء الإياب في مدينة البصرة يوم 18 نوفمبر، على أن يتأهل الفائز لمواجهة منتخبات من قارات إفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية والوسطى، وأوقيانوسيا، ضمن الملحق العالمي الذي تحدده قرعة تُجرى في 20 نوفمبر الجاري.

ويأتي اللقاء في ظل طموح إماراتي كبير للظهور مجددا في كأس العالم بعد المشاركة الوحيدة في نسخة 1990، في حين يسعى العراق للعودة إلى البطولة التي غاب عنها منذ 1986.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن نفاد تذاكر المباراة التي تبلغ سعتها نحو 37 ألف متفرج، وسط حملة ترويجية كبيرة لدعم "الأبيض"، رغم الغيابات المؤثرة، أبرزها الهداف فابيو ليما (8 أهداف في التصفيات) ولاعب الوسط ماجد حسن بسبب الإصابة.

وقال الدولي الإماراتي السابق سبيت خاطر: "غياب ليما سيكون مؤثرًا، لكن البدائل متوفرة، والمدرب كوزمين اختار العناصر الأنسب في ظل صعوبة إجراء تغييرات كبيرة على التشكيلة".

في المقابل، يفتقد العراق لاعبيه إبراهيم بايش، ويوسف الأمين، ومنتظر الماجد، لكنه يستعيد المهاجم أيمن حسين، الغائب عن الجولتين السابقتين للإصابة.

وقال مدافع المنتخب زيد تحسين: "لا فرصة أخرى أمامنا، تعبنا من هذه التصفيات الطويلة، وسنقاتل لإسعاد الجماهير".

ومن المقرر أن تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 من 11 يونيو حتى 19 يوليو،