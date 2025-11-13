living cost indicators
هل سيعود ميسي إلى برشلونة؟.. رئيس النادي يكشف موقفه

13
NOVEMBER
2025
استبعد رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، إمكانية عودة ليونيل ميسي إلى صفوف الفريق كلاعب، بعد الظهور المفاجئ لنجم إنتر ميامي في ملعب كامب نو هذا الأسبوع.

وفي مقابلة مع صحيفة "دياريو سبورت"، أكد ميسي رغبته في العودة إلى برشلونة مستقبلا، لكن لابورتا قال إن العودة كلاعب تنافسي غير ممكنة في الوقت الحالي، قائلا: "مغادرته لم تكن كما أردنا، ولكن من باب الاحترام لميسي وللنادي، ليس من المناسب إثارة توقعات غير واقعية".

 

وفاجأ ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، الجماهير بزيارة غير معلنة يوم الأحد إلى الملعب الذي لا يزال يخضع لأعمال التجديد، قبل الانضمام إلى صفوف منتخب الأرجنتين في إسبانيا.

وشارك ميسي لاحقا الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربا عن أمله في "العودة لتوديع النادي بطريقة لم تتح له كلاعب".

وأعرب لابورتا عن مفاجأته بزيارة ميسي، الذي وصل برفقة زميله في النادي والمنتخب رودريغو دي بول.

وكانت هذه أول زيارة له للكامب نو منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان عام 2021، ويأمل النادي أن تكون هذه الزيارة خطوة نحو تنظيم مباراة تكريمية له بعد الانتهاء من أعمال التجديد.

 

وقال لابورتا: "لم أكن أعلم أنه سيأتي، لكن كامب نو منزله. كانت زيارة عفوية بروح برشلونة، بعد عشاء مع بعض الأصدقاء. ومن العدل أن يحصل ميسي على أروع تكريم ممكن. عند اكتمال الملعب، سيكون بسعة 105.000 متفرج، ونود أن تكون هذه المناسبة خاصة به".

 

وخلال أكثر من 20 عاما في برشلونة، قضى ميسي 17 موسما مع الفريق الأول، سجل خلالها 672 هدفا في 778 مباراة، وحقق 34 لقبا، من بينها 10 بطولات دوري إسباني و4 دوري أبطال أوروبا.

 

ورحل ميسي إلى باريس سان جيرمان عام 2021، ثم انتقل إلى إنتر ميامي في 2023، حيث مدد عقده مؤخرا ليبقى مع الفريق حتى نهاية موسم 2028 من الدوري الأميركي.

 

Skynews
