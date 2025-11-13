غرامات "السوبر المصري" تضرب الأهلي والزمالك

A + A -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن فرض عقوبات مالية على أندية السوبر المصري الذي أُقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بين 6 و9 نوفمبر 2025.

وقررت لجنة المسابقات تغريم نادي الزمالك مبلغ 100 ألف جنيه للسباب الجماعي من جماهيره في المباراة النهائية أمام نادي الأهلي. كما فرضت نفس الغرامة على الزمالك بسبب شتائم جماهيره في مباراة نصف النهائي أمام نادي بيراميدز.

في المقابل، غرم الاتحاد الأهلي أيضا 100 ألف جنيه بسبب سلوك جماهيره في النهائي، ووقع عقوبة 50 ألف جنيه لكل من اللاعبين أحمد مصطفى محمد سيد (زيزو) من الأهلي، وخوان ألفينا بيزيرا من الزمالك، لعدم الالتزام ببروتوكول التتويج.

كما أُوقف المدير الفني لفريق بيراميدز، كرونوسلاف يورتشيتش، مباراة واحدة مع تغريمه 10 ألاف جنيه، بعد طرده خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام نادي سيراميكا كليوباترا.

يشار إلى أن الأهلي توج بلقب السوبر المصري للمرة الـ16 بفوزه 2‑1 على الزمالك في النهائي.