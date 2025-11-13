living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بسبب يامال.. خلاف جديد بين برشلونة ومنتخب إسبانيا

13
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشكل مفاجئ، الثلاثاء، استبعاد لامين يامال عن مباراتي تركيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم 2026، محملا برشلونة مسؤولية ذلك.

وكان من المفترض أن ينضم يامال إلى المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده صباح الإثنين، بعدما ساهم في فوز فريقه ضد سيلتا فيغو، الأحد، لكن خضوعه لعملية جراحية حال دون ذلك.

 

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان شديد اللهجة، أن يامال خضع لعملية جراحية، لكن برشلونة لم يطلع الاتحاد على الأمر.

 

وعبر الاتحاد الكروي في بيانه عن "دهشته واستيائه" بعد أن علم الإثنين، يوم بدء المعسكر الرسمي مع المنتخب، أن يامال خضع صباح الثلاثاء لتدخل جراحي لعلاج الإصابة في منطقة الحوض.

 

وأوضح البيان أن هذا "التدخل أُجري دون اختيار طاقم طبي للمنتخب الإسباني"، ونظرا لهذا الوضع "قرر الاتحاد الإسباني إعفاء يامال من المعسكر متمنيا له الشفاء العاجل".

 

وليست هذه المرة الأولى التي يشتعل فيها الخلاف بين برشلونة، والمنتخب بسبب يامال.

 

وكانت إصابة يامال في التوقف الدولي في سبتمبر، سببا في خلاف علني بين مدرب برشلونة هانسي فليك ومدرب إسبانيا لويس دي لافونتي.

 

وكان فليك قد هاجم قرار المنتخب الإسباني بإشراك يامال في مباراتين بتصفيات كأس العالم فاز بهما الفريق بسهولة في سبتمبر، قائلا إنه "لم يتم الاعتناء بلاعبه الذي شارك وهو مصاب".

 

وغاب يامال (18 عاما) عن 4 مباريات لبرشلونة بسبب آلام في منطقة الحوض.

 

ونفى المنتخب الإسباني تعرض اللاعب لإصابة، وقال إن يامال اجتاز كل الفحوصات الطبية اللازمة، وأن برشلونة لم يخبر الجهاز الفني بوجود أي مشكلة في جاهزية اللاعب.

 

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout