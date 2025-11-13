بسبب يامال.. خلاف جديد بين برشلونة ومنتخب إسبانيا

A + A -

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بشكل مفاجئ، الثلاثاء، استبعاد لامين يامال عن مباراتي تركيا وجورجيا في تصفيات كأس العالم 2026، محملا برشلونة مسؤولية ذلك.

وكان من المفترض أن ينضم يامال إلى المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده صباح الإثنين، بعدما ساهم في فوز فريقه ضد سيلتا فيغو، الأحد، لكن خضوعه لعملية جراحية حال دون ذلك.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان شديد اللهجة، أن يامال خضع لعملية جراحية، لكن برشلونة لم يطلع الاتحاد على الأمر.

وعبر الاتحاد الكروي في بيانه عن "دهشته واستيائه" بعد أن علم الإثنين، يوم بدء المعسكر الرسمي مع المنتخب، أن يامال خضع صباح الثلاثاء لتدخل جراحي لعلاج الإصابة في منطقة الحوض.

وأوضح البيان أن هذا "التدخل أُجري دون اختيار طاقم طبي للمنتخب الإسباني"، ونظرا لهذا الوضع "قرر الاتحاد الإسباني إعفاء يامال من المعسكر متمنيا له الشفاء العاجل".

وليست هذه المرة الأولى التي يشتعل فيها الخلاف بين برشلونة، والمنتخب بسبب يامال.

وكانت إصابة يامال في التوقف الدولي في سبتمبر، سببا في خلاف علني بين مدرب برشلونة هانسي فليك ومدرب إسبانيا لويس دي لافونتي.

وكان فليك قد هاجم قرار المنتخب الإسباني بإشراك يامال في مباراتين بتصفيات كأس العالم فاز بهما الفريق بسهولة في سبتمبر، قائلا إنه "لم يتم الاعتناء بلاعبه الذي شارك وهو مصاب".

وغاب يامال (18 عاما) عن 4 مباريات لبرشلونة بسبب آلام في منطقة الحوض.

ونفى المنتخب الإسباني تعرض اللاعب لإصابة، وقال إن يامال اجتاز كل الفحوصات الطبية اللازمة، وأن برشلونة لم يخبر الجهاز الفني بوجود أي مشكلة في جاهزية اللاعب.