بعد واقعة السوبر.. الزمالك يشكو "زيزو" إلى لجنة الانضباط

13
NOVEMBER
2025
تقدم نادي الزمالك، الثلاثاء، بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد أحمد مصطفى "زيزو" جناح النادي الأهلي.

وذكر المركز الإعلامي للزمالك الثلاثاء أن الشكوى جاءت بسبب التصرف الذي صدر من اللاعب أثناء مراسم التتويج عقب نهائي كأس السوبر المصري في أبوظبي، إذ رفض مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في كأس السوبر.

وأوضح البيان: "استند نادي الزمالك في شكواه إلى لائحة لجنة الانضباط التي تؤكد على اللاعبين أهمية الاحترام والالتزام بالمعايير الموضوعة والروح الرياضية".

وأضاف: "تنص لوائح الانضباط والأخلاق الصادرة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على فرض عقوبات على من يتعرض بالإساءة إلى الاتحاد، أو المجلس، أو اللجنة أو الجهة المنظمة أو المسؤولين أو عناصر اللعبة".

وأوضح: "طالب الزمالك في شكواه بتوقيع العقوبات اللازمة على اللاعب طبقا للائحة".

 

Skynews
