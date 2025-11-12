كان بداخله مع أسرته.. محاولة سطو جديدة على منزل سترلينغ

A + A -

حاول لصوص اقتحام منزل مهاجم تشلسي الإنجليزي رحيم سترلينغ مطلع الأسبوع، بينما قال متحدث باسم اللاعب إنه وأسرته بخير.

ووقع الحادث في منزل سترلينغ في بيركشير، عندما كان اللاعب (30 عاما) وأطفاله بالداخل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشلسي قدم الدعم لسترلينغ وعائلته.

وقال المتحدث: "كان رحيم سترلينغ ضحية محاولة سطو على منزله مطلع الأسبوع. يمكننا أن نؤكد أيضا أنه وأطفاله كانوا موجودين في المنزل وقتها".

وأضاف: "لكن رغم هذا الحادث الذي يهدد سلامة اللاعب، فإنه يسعدنا تأكيد أنه وأسرته بخير".

وهذه ثاني محاولة سطو على منزل سترلينغ، بعد أن اضطر إلى العودة إلى إنجلترا خلال كأس العالم 2022 في قطر إثر محاولة مماثلة.

ولم يشارك سترلينغ، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات مع مانشستر سيتي، في أي مباراة مع تشلسي هذا العام.

وكان المهاجم قد قضى فترة إعارة لمدة عام في أرسنال الموسم الماضي.