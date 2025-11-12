ضربة مزدوجة لريال مدريد.. إصابة نجمين وتعثر بالدوري

A + A -

لم تقتصر خسائر ريال مدريد جراء التعادل السلبي مع رايو فايكانو، الأحد، على فقدان نقطتين مهمتين في صدارة الدوري الإسباني، بل امتد الأمر ليشمل إصابة أثنين من أبرز نجومه، لاعب الوسط الأوروغوياني فيدريكو فالفيردري والحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

واضطر فالفيردي إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 83 من المباراة، وبحسب صحيفة "دياريو إس"، فإن خروج الأوروغوياني الدولي، جاء بسبب معاناته من نفس المشكلة التي تعرض لها في نهاية المباراة أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، مما يشير إلى أن الإصابة لم تتعاف بالكامل قبل مشاركته أساسيا.

ويعاني فالفيردي من مشكلة في أوتار الركبة والعضلة الضامة، وسيخضع لاختبارات طبية خلال الـ 24 ساعة القادمة لتحديد مدى خطورة المشكلة.

ولم يكن فالفيردي هو اللاعب الوحيد الذي أنهى المباراة بمشكلة جسدية، حيث يواجه الحارس تيبو كورتوا أيضا مشكلة في الفخذ.

وسيخضع كورتوا أيضا لفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته، ولم يتحدد بعد ما إذا كان سيتمكن من الانضمام إلى منتخب بلجيكا لخوض المباراتين الحاسمتين في تصفيات كأس العالم أمام كازاخستان وليختنشتاين الأسبوع المقبل.

يعود ريال مدريد للمنافسات بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة قوية خارج أرضه أمام إلتشي، ويأمل متصدر الدوري بشدة أن يكون كل من فالفيردي وكورتوا جاهزين بنسبة 100 بالمئة لخوض هذا الاختبار الصعب.