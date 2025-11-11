living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تصميم "مذهل" بنكهة مغربية.. صور تكشف كرة أمم إفريقيا 2025

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الكرة الرسمية التي ستستخدم في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب، والتي أذهلت الجماهير بتصميمها.

الكرة التي صنعتها شركة "بوما" الألمانية، ستحمل اسم "إيتري"، وتتميز بزخرفات مغربية، كما حافظت على الألوان المغربية، الأحمر والأخضر.

ووفقا لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تستمد الكرة الجديدة تصميمها من فن الزليج المغربي العريق، المعروف بزخارفه الهندسية الدقيقة، في تعبير رمزي عن وحدة وشغف كرة القدم الإفريقية الممتدة عبر القارة.

كما يحمل اسم "إيتري" دلالة على النجمة الموجودة في علم المملكة المغربية، ويعكس الأنماط النجمية التي تشكل جزءا أساسيا من التراث الحرفي لفن الزليج.

وتتزين الكرة بألوان العلم المغربي الأحمر والأخضر، في مزيج يجسد الشغف، والأمل، والفخر، ويكرّم في الوقت نفسه الهوية الوطنية للبلد المضيف.

وقال محمد غنيمي، مدير التطوير الإبداعي في "الكاف": "صممت كرة أمم إفريقيا الجديدة بإيقاع كرة القدم الإفريقية، لتجمع بين الفن والحركة، وتعكس روح القارة الإفريقية والحرفية المغربية. كان من الرائع التعاون مع بوما في تصميم يرمز إلى الترابط بين جميع الدول المشاركة في البطولة".

أما بيتر دانغل، مدير التوزيع الإقليمي في بوما، فأكد أن الكرة تمثل "رمزا لروح كرة القدم الإفريقية"، مضيفا: "نحن فخورون بإطلاق كرة إيتري، التي تمزج بين الفن المغربي والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم أداء يلبي أعلى المعايير، مع الاحتفاء بالهوية الإفريقية الموحدة".

 

أداء عالمي بتكنولوجيا Orbita 6

 

تعتمد كرة إيتري على تكنولوجيا Orbita 6 المتطورة من بوما، التي تضمن ثباتا في الطيران ودقة في التمرير والتسديد، ما يجعلها جاهزة للمنافسات عالية المستوى.

 

بدأ العمل على تصميم الكرة فور إعلان المغرب مستضيفا للبطولة، وشمل مراحل من البحث الثقافي، والتجارب الإبداعية، واختبارات الأداء لضمان المزج المثالي بين التراث والابتكار.

 

موعد الظهور الأول

 

ستظهر الكرة الرسمية إيتري لأول مرة في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية يوم 21 ديسمبر 2025 في المغرب، حين تتجه أنظار القارة السمراء نحو الحدث الكروي الأهم في إفريقيا.

 

وتُطرح الكرة رسميا في الأسواق الإقليمية بسعر تجزئة موصى به يبلغ 150 دولار.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout