تصميم "مذهل" بنكهة مغربية.. صور تكشف كرة أمم إفريقيا 2025

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الكرة الرسمية التي ستستخدم في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب، والتي أذهلت الجماهير بتصميمها.

الكرة التي صنعتها شركة "بوما" الألمانية، ستحمل اسم "إيتري"، وتتميز بزخرفات مغربية، كما حافظت على الألوان المغربية، الأحمر والأخضر.

ووفقا لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تستمد الكرة الجديدة تصميمها من فن الزليج المغربي العريق، المعروف بزخارفه الهندسية الدقيقة، في تعبير رمزي عن وحدة وشغف كرة القدم الإفريقية الممتدة عبر القارة.

كما يحمل اسم "إيتري" دلالة على النجمة الموجودة في علم المملكة المغربية، ويعكس الأنماط النجمية التي تشكل جزءا أساسيا من التراث الحرفي لفن الزليج.

وتتزين الكرة بألوان العلم المغربي الأحمر والأخضر، في مزيج يجسد الشغف، والأمل، والفخر، ويكرّم في الوقت نفسه الهوية الوطنية للبلد المضيف.

وقال محمد غنيمي، مدير التطوير الإبداعي في "الكاف": "صممت كرة أمم إفريقيا الجديدة بإيقاع كرة القدم الإفريقية، لتجمع بين الفن والحركة، وتعكس روح القارة الإفريقية والحرفية المغربية. كان من الرائع التعاون مع بوما في تصميم يرمز إلى الترابط بين جميع الدول المشاركة في البطولة".

أما بيتر دانغل، مدير التوزيع الإقليمي في بوما، فأكد أن الكرة تمثل "رمزا لروح كرة القدم الإفريقية"، مضيفا: "نحن فخورون بإطلاق كرة إيتري، التي تمزج بين الفن المغربي والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم أداء يلبي أعلى المعايير، مع الاحتفاء بالهوية الإفريقية الموحدة".

أداء عالمي بتكنولوجيا Orbita 6

تعتمد كرة إيتري على تكنولوجيا Orbita 6 المتطورة من بوما، التي تضمن ثباتا في الطيران ودقة في التمرير والتسديد، ما يجعلها جاهزة للمنافسات عالية المستوى.

بدأ العمل على تصميم الكرة فور إعلان المغرب مستضيفا للبطولة، وشمل مراحل من البحث الثقافي، والتجارب الإبداعية، واختبارات الأداء لضمان المزج المثالي بين التراث والابتكار.

موعد الظهور الأول

ستظهر الكرة الرسمية إيتري لأول مرة في المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الإفريقية يوم 21 ديسمبر 2025 في المغرب، حين تتجه أنظار القارة السمراء نحو الحدث الكروي الأهم في إفريقيا.

وتُطرح الكرة رسميا في الأسواق الإقليمية بسعر تجزئة موصى به يبلغ 150 دولار.