living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل "اقتحم" ملعب برشلونة؟.. كواليس زيارة ميسي المفاجئة

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، الإثنين، أن مسؤولي نادي برشلونة فوجئوا بالزيارة التي قام بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى ملعب "كامب نو"، مساء الأحد.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن ليونيل ميسي فاجأ الجميع، وأن مسؤولي نادي برشلونة لم يكونوا على علم مسبق بزيارة الأرجنتيني إلى معقل ناديه السابق حتى نشر صورا على "إنستغرام".

وانتشرت صور ميسي في ملعب "كامب نو" على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وحصد منشوره على "إنستغرام" قرابة 14 مليون إعجاب.

ووجه ميسي رسالة مليئة بالمشاعر والكلمات المؤثرة إلى جمهور النادي، عبر فيها عن اشتياقه لملعب "كامب نو"، وأحضان جماهير "البلوغرانا"، متمنيا أن يعود لتوديعهم بعدما حالت الظروف دون ذلك، عقب انتقاله إلى باريس سان جرمان سنة 2021.

وقال النجم الأرجنتيني: "الليلة الماضية عدت إلى المكان الذي افتقدته بكل جوارحي، مكان كنت فيه سعيدا جدا، حيث جعلتموني أشعر آلاف المرات أني أسعد شخص في العالم. أتمنى يوما أن أتمكن من العودة، وليس فقط لأودعكم كلاعب كما لم أستطع أن أفعل أبدا".

وذكرت الصحيفة، أن ميسي توجه إلى ملعب "كامب نو" ليتفقد تقدم أعمال الترميم، ولم يعرف مسؤولو النادي كيف استطاع ميسي الدخول إلى الملعب.

وأكدت مصادر مقربة من النجم الأرجنتيني، الذي يدافع عن ألوان فريق ميامي الأميركي، أن ميسي لم يتفق مع أي طرف على الزيارة، بل قام بمبادرة شخصية دون تنسيق مسبق مع أي شخص.

ومن جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن مصادر من داخل النادي أن ميسي حضر إلى الملعب، وطلب إذنا من الشركة المشرفة على الأشغال لدخول المنشأة.

ولم يعلن برشلونة أي تفاصيل بخصوص الزيارة، ولكن بعد انتشار التقارير الصحفية، استعان حساب النادي في منصة "إكس" بصورة نشرها ميسي، وأعلن الترحيب بالنجم الأرجنتيني وكتب: "مرحبا بك دائما وأبدا في بيتك يا ليو".

وغادر ليو برشلونة سنة 2021 بعد تعذر تجديد عقده بسبب الضائقة المالية التي يمر منها النادي، وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعدها إلى نادي إنتر ميامي الأميركي الذي مدد عقده معه إلى صيف 2028.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout