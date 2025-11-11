روني يهاجم صلاح "مجددا" بعد ثلاثية السيتي

A + A -

انتقد النجم الإنجليزي واين روني أداء مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، خلال المباراة التي خسرها فريقه ضد مانشستر سيتي، "معاتبا" إياه على "التقصير" في واجبه الدفاعي.

ومني "الريدز" بالهزيمة الخامسة في الدوري الإنجليزي أمام السيتي بثلاثية نظيفة.

وخلال المباراة أهدر صلاح فرصتين محققتين بعد انفراده بالحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، كما أثار الجدل عندما رفض تمرير الكرة لزميله الألماني الوافد الجديد فلوريان فيرتز، مما حرمه من فرصة التسجيل.

وقال روني، في برنامج "ماتش أوف ذا داي" الذي يبث في شبكة "بي بي سي"، إن صلاح أهمل واجباته الدفاعية، ولم يساعد زميله كونور برادلي في الجهة اليمنى.

وأوضح روني أن "صلاح موجود في الفريق لتسجيل وصناعة الأهداف، وكان من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خلال السنوات الست أو السبع الماضية، لكن في المباريات الكبرى عليك أن تساند زملاءك وتعود للدفاع".

وتابع: "كونور برادلي عانى كثيرا اليوم، وكان عليه مواجهة كودو بمفرده، رايان غرافنبرخ حاول مساعدته قدر المستطاع، لكن ذلك ترك فراغات في مناطق أخرى من الملعب. أعتقد أن صلاح كان يجب أن يعود ويساند زميله".

ولم يتمكن محمد صلاح من فك شفرة مدافعي السيتي، إذ تمكنوا من السيطرة عليه وعلى زميليه هوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز.

ومن جهة أخرى، صبت جماهير "الريدز" جام غضبها على أداء صلاح خلال المباراة.

وكتب المشجعون تعليقات حادة وغير معتادة بحق النجم المصري الذي يعتبر أحد أبرز أساطير النادي.

وقال أحد المشجعين: "لم أر أي قرار صحيح لصلاح في مباراة اليوم".

وكتب آخر: "يجب على صلاح مغادرة ليفربول بنهاية الموسم، لقد انتهى أمره، هو أسطورتنا بالتأكيد، لكن كل شيء له نهاية".

وذهب بعض المشجعين إلى حد المطالبة باعتزاله، حيث كتب أحدهم: "صلاح أصبح عجوزا، عليه أن يعتزل ويحافظ على إرثه العظيم قبل أن يخسره بسبب تراجع مستواه".

يذكر أن محمد صلاح سجل 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة مع ليفربول هذا الموسم خلال 13 مباراة في مختلف المسابقات، لكن تراجع تأثيره في المباريات الكبرى بات مثار قلق لدى جماهير النادي ومدربه يورغن كلوب.