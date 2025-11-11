living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روني يهاجم صلاح "مجددا" بعد ثلاثية السيتي

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انتقد النجم الإنجليزي واين روني أداء مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح، خلال المباراة التي خسرها فريقه ضد مانشستر سيتي، "معاتبا" إياه على "التقصير" في واجبه الدفاعي.

ومني "الريدز" بالهزيمة الخامسة في الدوري الإنجليزي أمام السيتي بثلاثية نظيفة.

وخلال المباراة أهدر صلاح فرصتين محققتين بعد انفراده بالحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، كما أثار الجدل عندما رفض تمرير الكرة لزميله الألماني الوافد الجديد فلوريان فيرتز، مما حرمه من فرصة التسجيل.

وقال روني، في برنامج "ماتش أوف ذا داي" الذي يبث في شبكة "بي بي سي"، إن صلاح أهمل واجباته الدفاعية، ولم يساعد زميله كونور برادلي في الجهة اليمنى.

وأوضح روني أن "صلاح موجود في الفريق لتسجيل وصناعة الأهداف، وكان من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خلال السنوات الست أو السبع الماضية، لكن في المباريات الكبرى عليك أن تساند زملاءك وتعود للدفاع".

وتابع: "كونور برادلي عانى كثيرا اليوم، وكان عليه مواجهة كودو بمفرده، رايان غرافنبرخ حاول مساعدته قدر المستطاع، لكن ذلك ترك فراغات في مناطق أخرى من الملعب. أعتقد أن صلاح كان يجب أن يعود ويساند زميله".

ولم يتمكن محمد صلاح من فك شفرة مدافعي السيتي، إذ تمكنوا من السيطرة عليه وعلى زميليه هوجو إيكيتيكي وفلوريان فيرتز.

ومن جهة أخرى، صبت جماهير "الريدز" جام غضبها على أداء صلاح خلال المباراة.

وكتب المشجعون تعليقات حادة وغير معتادة بحق النجم المصري الذي يعتبر أحد أبرز أساطير النادي.

وقال أحد المشجعين: "لم أر أي قرار صحيح لصلاح في مباراة اليوم".

وكتب آخر: "يجب على صلاح مغادرة ليفربول بنهاية الموسم، لقد انتهى أمره، هو أسطورتنا بالتأكيد، لكن كل شيء له نهاية".

وذهب بعض المشجعين إلى حد المطالبة باعتزاله، حيث كتب أحدهم: "صلاح أصبح عجوزا، عليه أن يعتزل ويحافظ على إرثه العظيم قبل أن يخسره بسبب تراجع مستواه".

يذكر أن محمد صلاح سجل 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة مع ليفربول هذا الموسم خلال 13 مباراة في مختلف المسابقات، لكن تراجع تأثيره في المباريات الكبرى بات مثار قلق لدى جماهير النادي ومدربه يورغن كلوب.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout