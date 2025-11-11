A + A -

يواجه الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم تهديدا متجددا بالإقصاء من البطولات الدولية، في ظل تحركات تقودها اتحادات أوروبية تطالب بتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الإسرائيلية في مسابقات الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا)، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك اللوائح الخاصة بالأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغياب سياسة فعالة لمكافحة العنصرية، وذلك رغم سريان هدنة في غزة.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن خطر طرد إسرائيل من المسابقات الدولية في كرة القدم يلوح مجددا في الأفق. فقد أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم ليس الوحيد في مساعيه، إذ يتشكل ائتلاف من عدة اتحادات أوروبية لكرة القدم يطالب بتعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في بطولات "فيفا" و"يويفا"، بما في ذلك المنتخب الوطني والأندية.

وفي الأيام التي سبقت الهدنة، تداولت تقارير ضغوط مكثفة على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لتعليق عضوية إسرائيل، لكن تدخلا في اللحظة الأخيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والرئيس الأميركي دونالد ترامب حال دون تنفيذ هذا الإجراء، بحسب التقارير. إلا أن موجة جديدة من التحركات تتشكل الآن، ومن المرجح أن يكون الأسبوع القادم حاسما لمستقبل كرة القدم الإسرائيلية على الساحة الدولية.

وعلى خلاف المحاولات السابقة لطرد إسرائيل، فإن الاتحادات الأوروبية تعيد طرح اتهامات قديمة طالما وجهت للدولة العبرية. إذ يتهم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بانتهاك مادتين من لوائح "فيفا": الأولى تتعلق بتشغيل أندية كرة قدم داخل الضفة الغربية، والثانية بالفشل في تطبيق سياسات فعالة لمكافحة العنصرية.

وقد سبق للسلطة الفلسطينية أن رفعت هذه الاتهامات إلى "فيفا"، متهمة إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية، والعنصرية، وعرقلة النشاط الكروي الفلسطيني".

وفي مؤتمر "فيفا" الذي عقد في تايلاند في مايو 2024، قرر رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو عدم طرح الطلب الفلسطيني للتصويت، وأحاله إلى لجنة خبراء، من المتوقع أن تقدم نتائجها إلى مجلس "فيفا". ويطالب التحالف المعارض لإسرائيل الآن بنشر نتائج هذه اللجنة على الملأ.

وتسير حملة تعليق عضوية إسرائيل عبر مسارين: الأول يتمثل في استئناف التوجه إلى "فيفا" – وهو المسار الذي سبق أن نجح رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، شينو زوارتس، في صدّه، والثاني هو محاولة جديدة من خلال "يويفا".

وتتصدر إيرلندا هذا المسار، بدعم من النرويج وسلوفينيا وتركيا والبوسنة ودول أخرى. ومن المتوقع تقديم طلب رسمي بحلول يوم الإثنين المقبل، يطالب بطرد فوري لإسرائيل. وحينها، سيكون على اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" أن تقرر خلال 24 ساعة ما إذا كانت ستعقد جلسة طارئة لبحث الموضوع.

وفي الأثناء، يعمل شينو زوارتس على منع هذه الخطوة من خلال اتصالات مباشرة، من بينها محادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع رئيس "يويفا"، ألكسندر تشيفرين.

وقال مصدر رفيع في الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم: "نحن مقبلون على معركة دفاعية أخرى. الهدف هو منع وصول القضية إلى اللجنة التنفيذية في يويفا. لأن وصولها إلى التصويت يعني أن النتيجة معروفة مسبقًا".