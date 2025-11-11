living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عودة الجدل حول طرد إسرائيل من بطولات "فيفا" و"يويفا"

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يواجه الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم تهديدا متجددا بالإقصاء من البطولات الدولية، في ظل تحركات تقودها اتحادات أوروبية تطالب بتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الإسرائيلية في مسابقات الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الأوروبي (يويفا)، على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك اللوائح الخاصة بالأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغياب سياسة فعالة لمكافحة العنصرية، وذلك رغم سريان هدنة في غزة.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن خطر طرد إسرائيل من المسابقات الدولية في كرة القدم يلوح مجددا في الأفق. فقد أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم ليس الوحيد في مساعيه، إذ يتشكل ائتلاف من عدة اتحادات أوروبية لكرة القدم يطالب بتعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في بطولات "فيفا" و"يويفا"، بما في ذلك المنتخب الوطني والأندية.

وفي الأيام التي سبقت الهدنة، تداولت تقارير ضغوط مكثفة على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لتعليق عضوية إسرائيل، لكن تدخلا في اللحظة الأخيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والرئيس الأميركي دونالد ترامب حال دون تنفيذ هذا الإجراء، بحسب التقارير. إلا أن موجة جديدة من التحركات تتشكل الآن، ومن المرجح أن يكون الأسبوع القادم حاسما لمستقبل كرة القدم الإسرائيلية على الساحة الدولية.

وعلى خلاف المحاولات السابقة لطرد إسرائيل، فإن الاتحادات الأوروبية تعيد طرح اتهامات قديمة طالما وجهت للدولة العبرية. إذ يتهم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بانتهاك مادتين من لوائح "فيفا": الأولى تتعلق بتشغيل أندية كرة قدم داخل الضفة الغربية، والثانية بالفشل في تطبيق سياسات فعالة لمكافحة العنصرية.

وقد سبق للسلطة الفلسطينية أن رفعت هذه الاتهامات إلى "فيفا"، متهمة إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية، والعنصرية، وعرقلة النشاط الكروي الفلسطيني".

وفي مؤتمر "فيفا" الذي عقد في تايلاند في مايو 2024، قرر رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو عدم طرح الطلب الفلسطيني للتصويت، وأحاله إلى لجنة خبراء، من المتوقع أن تقدم نتائجها إلى مجلس "فيفا". ويطالب التحالف المعارض لإسرائيل الآن بنشر نتائج هذه اللجنة على الملأ.

وتسير حملة تعليق عضوية إسرائيل عبر مسارين: الأول يتمثل في استئناف التوجه إلى "فيفا" – وهو المسار الذي سبق أن نجح رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، شينو زوارتس، في صدّه، والثاني هو محاولة جديدة من خلال "يويفا".

وتتصدر إيرلندا هذا المسار، بدعم من النرويج وسلوفينيا وتركيا والبوسنة ودول أخرى. ومن المتوقع تقديم طلب رسمي بحلول يوم الإثنين المقبل، يطالب بطرد فوري لإسرائيل. وحينها، سيكون على اللجنة التنفيذية لـ"يويفا" أن تقرر خلال 24 ساعة ما إذا كانت ستعقد جلسة طارئة لبحث الموضوع.

وفي الأثناء، يعمل شينو زوارتس على منع هذه الخطوة من خلال اتصالات مباشرة، من بينها محادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع مع رئيس "يويفا"، ألكسندر تشيفرين.

وقال مصدر رفيع في الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم: "نحن مقبلون على معركة دفاعية أخرى. الهدف هو منع وصول القضية إلى اللجنة التنفيذية في يويفا. لأن وصولها إلى التصويت يعني أن النتيجة معروفة مسبقًا".

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout