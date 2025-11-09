استعداداً لمواجهتَي بروناي والسودان... منتخب لبنان لكرة القدم الى معسكر الكويت

A + A -

تغادر بعثة منتخب لبنان لكرة القدم يوم غدٍ الإثنين الى الكويت للانخراط في معسكرٍ تدريبي استعداداً لمواجهتَي بروناي دار السلام والسودان في تصفيات كأس آسيا والملحق المؤهّل الى "فيفا - كأس العرب" على التوالي. ويدخل منتخب لبنان الى الجولة الخامسة، قبل الأخيرة، من الدور الثالث للتصفيات المؤهّلة الى نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٧ التي تستضيفها السعودية، وهو في صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط متقدّماً بفارق نقطتين عن اليمن، بينما تحتل بروناي المركز الثالث بـ ٣ نقاط، وتتذيّل بوتان ترتيب المجموعة بنقطةٍ واحدة. ويلتقي "رجال الأرز" مع منتخب بروناي الذي سقط امامهم بخماسيةٍ نظيفة في مستهل مشوار التصفيات، يوم ١٨ تشرين الثاني الحالي، قبل ان يواجهوا السودان في ٢٦ منه على استاد الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة التي ستستضيف كأس العرب من ١ الى ١٨ كانون الأول المقبل. توازياً، سمّى المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش تشكيلةً مؤلفة من ٢٣ لاعباً للالتحاق بالمعسكر التدريبي الذي سيسبق المحطة الآسيوية ومن ثم الإقليمية، وقد شهدت عودة قلب الدفاع قاسم الزين، لاعب الوسط – المهاجم غابريال بيطار، والمهاجم عمر شعبان "بوغيل"، اضافةً الى استدعاء الجناح حسين عز الدين مقابل غياب حسين شكرون بسبب اصابةٍ عانى منها خلال مباراة فريقه هانوفر الألماني أمام دارمشتات، أمس، في دوري الدرجة الثانية الألمانية. وسيكون شكرون الغائب الأبرز عن التشكيلة اللبنانية، وهو الذي سجّل هدفين في التصفيات امام كلٍّ من بروناي (٥-٠) وبوتان (٤-٠)، وساهم بشكلٍ كبير في الانتصارات المحققة. في المقابل، عاد بوغيل الى المنتخب بعد بروزه مع ناديه آي أف سي ويمبلدون الانكليزي في الفترة الأخيرة حيث تمّ اختياره لاعب الشهر، بينما قدّم عز الدين اداءً ثابتاً مع العهد منذ بداية الموسم، مسجلاً ٣ اهداف، ليلتحق بالمنتخب مجدداً بعدما استُدعي للمرة الأولى لمواجهة قطر (١-٠) الوديّة في آب، لكن من دون ان يشارك في المباراة. ويتطلع "رادو" ورجاله الى فوزٍ جديد في التصفيات سيعطيهم أفضليةً كبيرة للعبور الى نهائيات البطولة القارية من بوابة الصدارة التي تمنح صاحبها حصراً بطاقة التأهل، علماً انه في حال فاز لبنان على بروناي وتعادل مع اليمن (بحال فوزه على بوتان في هذه الجولة) في مباراته الأخيرة التي ستكون محتسبة على ارضه في ٣١ آذار ٢٠٢٦، سيكون التعادل كافياً له ليحسم تأهّله. أما في حال عبوره السودان في تصفيات كأس العرب التي ستقام بإشراف الاتحاد الدولي، فإنه سيلعب ضمن مجموعةٍ قوية تضمّه الى منتخبات الجزائر، العراق، والفائز من مواجهة الملحق بين منتخبَي البحرين وجيبوتي اللذين يلتقيان في ٢٦ الحالي بالدوحة ايضاً. وهنا التشكيلة: لحراسة المرمى: مصطفى مطر (النجمة)، مهدي خليل (العهد)، علي السبع (جويّا) للدفاع: حسين زين، خليل خميس، قاسم الزين، ومحمد صفوان (النجمة)، نصار نصار (الأنصار)، محمد الحايك، وحسين شرف الدين (الصفاء)، حسن فرحات (العهد) لخط الوسط: محمد حيدر (العهد)، أحمد خير الدين (الأنصار)، جهاد أيوب ووليد شور (جويّا)، خضر قدّور (ساوث ملبورن الأسترالي)، غابريال بيطار (يورك يونايتد الكندي) للهجوم: علي قصاص (النجمة)، زين فران (جويّا)، حسين عز الدين (العهد)، مالك فخرو (هاليشير أف سي الألماني)، سامي مرهج (ديبورتيفو بيريرا الكولومبي)، عمر شعبان (آي أف سي ويمبلدون الإنكليزي).