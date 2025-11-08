living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رونالدو: لن تجد رئيس النصر في "كارفور" أو "أمازون"

8
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد كريستيانو رونالدو قائد النصر ومنتخب البرتغال أن تعيين صديقه جوزيه سيميدو رئيساً تنفيذياً للأول لم يتم بسببه، مشيراً إلى أنه لا يمكن جلب رئيس للنادي من "كارفور" أو "أمازون".

 

وكلف النصر جوزيه سيميدو رئيساً تنفيذياً في الصيف الماضي وذلك خلفاً لماجد الجمعان الذي تمت تنحيته عن منصبه في وقت سابق من العام الجاري.

وقال رونالدو في حديث مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان: لست السبب في تعيين جوزيه سيميدو في رئاسة نادي النصر التنفيذية. لقد حصل على المنصب بسبب قدراته وكفاءته، طبعاً من السهل القول بأنه أصبح كذلك لأنه صديقي لكن تحدثوا مع الآخرين وسيقولون لكم عن مدى جودته في العمل.

 

وأردف: الإخلاص بالنسبة لي أهم شيء وتحديداً في كرة القدم، يجب أن يكون الشخص مخلصاً عندما يكون رئيساً للنادي أو يكون هناك الكثير من المال وهنا مكمن الصعوبة، فهؤلاء الأشخاص لا يمكن شراؤهم من "كارفور" أو "أمازون"

 

وختم: سيميدو فرد من العائلة بالنسبة لي وهناك كثيرون مثله بالقرب مني وأشعر بأنني محظوظ لأنهم حولي لكن كذلك يحتاج الأمر إلى الجهد والتضحية من أجل تحقيق النجاح للجميع.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout