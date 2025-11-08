رونالدو: لن تجد رئيس النصر في "كارفور" أو "أمازون"

A + A -

أكد كريستيانو رونالدو قائد النصر ومنتخب البرتغال أن تعيين صديقه جوزيه سيميدو رئيساً تنفيذياً للأول لم يتم بسببه، مشيراً إلى أنه لا يمكن جلب رئيس للنادي من "كارفور" أو "أمازون".

وكلف النصر جوزيه سيميدو رئيساً تنفيذياً في الصيف الماضي وذلك خلفاً لماجد الجمعان الذي تمت تنحيته عن منصبه في وقت سابق من العام الجاري.

وقال رونالدو في حديث مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان: لست السبب في تعيين جوزيه سيميدو في رئاسة نادي النصر التنفيذية. لقد حصل على المنصب بسبب قدراته وكفاءته، طبعاً من السهل القول بأنه أصبح كذلك لأنه صديقي لكن تحدثوا مع الآخرين وسيقولون لكم عن مدى جودته في العمل.

وأردف: الإخلاص بالنسبة لي أهم شيء وتحديداً في كرة القدم، يجب أن يكون الشخص مخلصاً عندما يكون رئيساً للنادي أو يكون هناك الكثير من المال وهنا مكمن الصعوبة، فهؤلاء الأشخاص لا يمكن شراؤهم من "كارفور" أو "أمازون"

وختم: سيميدو فرد من العائلة بالنسبة لي وهناك كثيرون مثله بالقرب مني وأشعر بأنني محظوظ لأنهم حولي لكن كذلك يحتاج الأمر إلى الجهد والتضحية من أجل تحقيق النجاح للجميع.