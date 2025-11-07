living cost indicators
صلاح وحكيمي في القائمة المختصرة لجائزة "ذا بيست"

7
NOVEMBER
2025
تصدر الفرنسيان عثمان ديمبيليه الفائز بجائزة الكرة الذهبية، ونجم باريس سان جيرمان بطل أوروبا وكيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، كما المصري محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي من سان جيرمان، قائمة المرشحين من 11 لاعبا لجائزة الأفضل "ذا بيست" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وفقا لما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويبرز أيضا ضمن القائمة التي أعدتها "لجنة من الخبراء"، واختارتها الهيئة الكروية الأعلى في العالم، للحفل الذي لم يحدد موعده بعد، كل من نجم برشلونة الإسباني اليافع لامين يامال، ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني، الإنجليزي هاري كين.

 

وتوج نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور بالجائزة، عام 2024، في حفل سنوي أقامه الاتحاد الدولي للعبة في الدوحة.

 

وتقدم الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جرمان، المرشحين لجائزة أفضل مدرب حيث يعد الأوفر حظا لنيلها بعد قيادته فريقه للتتويج بلقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، علما أنه سيتنافس مع 6 من نظرائه من بينهم الألماني هانزي فليك من برشلونة، والهولندي أرنه سلوت من ليفربول.

 

وستتنافس أيضا 17 لاعبة على جائزة أفضل لاعبة، حيث تقاسمت إنجلترا بطلة أوروبا، وإسبانيا بالتساوي 10 مرشحات.

وتتصدر الهولندية سارينا ويغمان الترشيحات لجائزة أفضل مدربة، بعد فوزها بكأس أوروبا للمرة الثالثة تواليا في الصيف الماضي، في حين رشحت الفرنسية سونيا بومباستور رغم أنها في موسمها الأول فقط على رأس تشلسي الإنكليزي.

 

سيتم اختيار الفائزين عبر تصويت من الجماهير، وممثلي وسائل الإعلام، وقادة ومدربي المنتخبات الوطنية، على أن يبدأ التصويت هذا الخميس، ويستمر حتى 28 نوفمبر.

Skynews
