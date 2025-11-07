الأهلي والزمالك يلتقيان في نهائي كأس السوبر المصري

A + A -

سيلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، بعدما حجزا بطاقة العبور إلى المباراة النهائية، مساء الخميس.

وفاز فريق الأهلي بنتيجة 2 / 1 على سيراميكا كليوباترا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، الخميس، بدولة الإمارات، ليتأهل إلى نهائي البطولة.

وسجل محمود حسن "تريزيغيه" هدف الأهلي الأولي في الدقيقة 19 من ضربة رأس بعد عرضية من أحمد سيد "زيزو"، وعدّل مروان عثمان لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 41 من انفراد بالمرمى بعد تمريرة المغربي أحمد بلحاج.

ونجح السلوفيني نيتس غراديشار في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 52، من تمريرة المغربي أشرف بن شرقي.

ويطارد الأهلي لقبه السادس عشر في البطولة، حيث يحمل الرقم القياسي بـ 15 لقبا سابقا.

أما الزمالك فقد فاز على بيراميدز بالضربات الترجيحية 5-4، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

يشار إلى أن المباراة النهائية ستجرى يوم الأحد 9 نوفمبر.