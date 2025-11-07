living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بكلمات واثقة.. غوارديولا يراهن على "الولد المعجزة"

7
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن فيل فودين "عاد" وجاهز لقيادة مانشستر سيتي للتتويج بالألقاب.
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) أن فودين أضاف الكير من الإثارة على فوز مانشستر سيتي 4-1 على بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، حيث سجل هدفين ليحرز أول أهدافه الأوروبية هذا الموسم ويضاعف رصيده في جميع المسابقات.
 
وواجه اللاعب الصاعد من أكاديمية مانشستر سيتي صعوبات طوال الموسم الماضي، حيث كشف عن مشاكل خارج الملعب وإصابات أثرت عليه، لكن المؤشرات تشير إلى أن اللاعب (25 عاما) عاد إلى مستواه الأفضل، بعد أن كان أبرز لاعبي سيتي في حملة الفوز بالدوري الممتاز لموسم 2023 / 2024.
 
وقال غوارديولا: "فودين عاد. كم مرة رأينا فيها فودين يسجل هذه النوعية من الأهداف. افتقدنا هذا كثيرا في الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم أعتقد أنه سيساعدنا كثيرا".
 
وأضاف: "إنه واثق من تسجيل هذه الأهداف، لا يركل بقوة بل يضع الكرة ببساطة قرب القائم. إنها مثل تمريرة إلى الشباك. فودين رائع في ذلك".
 
وأضاف: "هو عاد هذا الموسم. ليس فودين فقط، كلنا عانينا في الموسم الماضي. عندما يكون فودين في هذا المستوى يتحرك بين الخطوط، وفي المساحات، ولمسته الأولى، واستدارته، ثم ركضه بسرعة والمجهود الدفاعي، كل ذلك على مستوى عالمي".
 
وأكد: "عندما يكون فودين سعيدا ومليئا بالفرح، لا تحتاج لقول الكثير. إنه لاعب مميز، لكننا بحاجة لأهدافه، ونأمل أن يكون اليوم الخطوة الأولى لتحقيق ذلك. من المهم أن يكون معنا في المباراة الكبيرة جدا يوم الأحد المقبل أمام ليفربول".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout