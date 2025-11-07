living cost indicators
بأرقام قياسية.. "أبوظبي العالمية للجوجيتسو" تنطلق في نوفمبر

7
NOVEMBER
2025
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة للنسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي ستقام في شهر نوفمبر الجاري بمشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم، في أكبر وأهم بطولة على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية.

وكشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن البرنامج الزمني للبطولة التي تمتد على مدار 11 يومًا، حيث تنطلق المنافسات يوم 12 نوفمبر ضمن فئة الهواة، يليها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو المخصص لفئات الأطفال والبراعم والأشبال من 13 حتى 15 نوفمبر.

 

ويأتي ذلك إلى جانب منافسات الباراجوجيتسو في 13 نوفمبر، ثم فئات الناشئين والشباب يومي 16 و17 نوفمبر، وفئة الأساتذة في 18 و19 نوفمبر، فيما تختتم البطولة فعالياتها بمنافسات المحترفين خلال أيام 20 و21 و22 نوفمبر.

 

وتأتي النسخة السابعة عشرة استكمالًا لمسيرة نجاحٍ امتدت لأكثر من 16 عامًا، عززت خلالها البطولة مكانتها كحدثٍ رياضيٍ استثنائي يجمع بين التنافس الرياضي والتفاعل الثقافي، ويجسد رؤية أبوظبي في ترسيخ ثقافة الرياضة كأسلوب حياة يعكس روح التحدي والتميز الإماراتي.

Skynews
