ميسي قد يعود لأبطال أوروبا.. صفقة إعارة محتملة تشعل الجدل

7
NOVEMBER
2025
ذكرت وسائل إعلام تركية، الخميس، أن نادي غلطة سراي التركي يسعى لإبرام صفقة إعارة مع مهاجم نادي إنتر ميامي الأميركي، ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "فوتوماتش" التركية، أن نادي غلطة سراي يخطط لإبرام صفقة إعارة لمدة أربعة أشهر مع قائد المنتخب الأرجنتيني، خلال فترة توقف الدوري الأميركي، وقبيل انطلاق كأس العالم.

 

وقال رئيس تحرير صحيفة "فوتوماتش"، زكي أوزوندوروكان: "قد ينتقل النجم الأرجنتيني إلى الفريق الأصفر والأحمر لمدة أربعة أشهر بعد توقف الدوري الأميركي... وقد عرض بعض المدراء ميسي على غلطة سراي والإدارة تتابع عن كثب وضع المهاجم البالغ من العمر 38 عاما".

 

لكن لم يجرَ أي اتصال رسمي بعد مع النادي الأميركي أو اللاعب نفسه، وفقا للمصدر.

 

وكان النجم الأرجنتيني قد وافق على تمديد عقده مع إنتر ميامي، في أكتوبر الماضي.

 

وعبر ليونيل ميسي مرارا عن مساعيه لتحقيق النجاح العالمي، وأنه حريص على أن يشارك في كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسيكون ميسي متاحا ابتداء من شهر يناير المقبل، بسبب توقف الدوري الأميركي، مما سيسمح له بدراسة عرض النادي التركي للحفاظ على لياقته قبل المونديال.

 

من جهته، يتصدر غلطة سراي الدوري التركي الممتاز، بعدما انتصر في جميع المباريات، كما حقق نتائج إيجابية في دوري أبطال أوروبا.

 

وكان النادي التركي قد أثار ضجة في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين، كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم التركية.

Skynews
