صلاح في ورطة جديدة بين ليفربول ومصر قبل "كان 2025"

A + A -

ذكرت تقارير إعلامية، الخميس، أنه من المقرر أن يعقد النجم المصري ومهاجم ليفربول محمد صلاح اجتماعا، الأسبوع المقبل، مع مدرب منتخب بلاده حسام حسن لمناقشة خطة التحاقه بالمعسكر التدريبي الذي يسبق كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن صلاح يسعى لعقد هذا الاجتماع من أجل تفادي خلاف جديد بين إدارة "الريدز" ومنتخب "الفراعنة"، مثلما حدث في نسختي "الكان" السابقتين.

ومن المرتقب أن يقيم المنتخب المصري معسكرا تدريبيا ابتداء من 8 سبتمبر، ومباراة ودية ضد نيجيريا في 13 من الشهر نفسه.

ويحق للمدير الفني لـ"الفراعنة" استدعاء صلاح لتلك المباراة.

لكن ليفربول سيلعب خلال نفس الأسبوع مباراتين مهمتين، الأولى أمام إنتر ميلان خارج الديار في دوري أبطال أوروبا، والثانية ضد برايتون على أرضه في الدوري الإنجليزي.

ويرغب "الريدز" في الاحتفاظ بنجمهم لخوض تلك المباراتين، كما يفهم أن صلاح بنفسه يريد المشاركة رفقة فريقه في هذه المباريات.

وأوضحت الصحيفة أن صلاح يفضل الاستمرار مع ليفربول حتى منتصف شهر ديسمبر وعدم المشاركة أمام نيجيريا، ومن ثم الانضمام إلى المعسكر الإعدادي في القاهرة.

وفي حال نجاح المنتخب المصري في الوصول إلى الأدوار النهائية، فإن ليفربول سيفتقد صلاح من 7 إلى 10 مباريات في مختلف المسابقات.

ومن المرتقب أن تبدأ مباريات "الكان" من 21 ديسمبر إلى 18 يناير، في المغرب.