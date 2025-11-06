living cost indicators
هالاند يعتبر نجاح السيتي أولوية.. ويعلق على مقارنته برونالدو

6
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
قد يكون إرلينغ هالاند في طريقه لتسجيل أرقام قياسية، لكن مهاجم مانشستر سيتي البارز يصر على أنه يركز على نجاح الفريق بينما يستعد لمواجهة ناديه السابق بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وسجل المهاجم النرويجي (25 عاما) 26 هدفا في 16 مباراة فقط مع النادي والمنتخب الوطني هذا الموسم، مما يضعه على الطريق لتحطيم رقمه القياسي الشخصي البالغ 57 هدفا في موسم واحد.

وقال هالاند في مؤتمر صحفي الثلاثاء "أنا في طريقي لتحطيم هذا الرقم، لكنني لا أفكر في ذلك. علينا التركيز على الغد وهذه طريقة تفكيري. أحتاج للتفكير في الحاضر".

وردا على سؤال فيما إذا كان يعتقد أن رقم آلان شيرر القياسي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 260 هدفا في متناوله، قال هالاند: "ينبغي عليّ تجاهل الأرقام القياسية. التفكير في الأرقام القياسية التي يمكنني تحطيمها آخر ما يخطر ببالي، أحاول مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات. هذا هو تركيزي الرئيسي".

وسخر هالاند أيضا من مقارنته مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قائلا "لا أحد يستطيع الاقتراب منهما".

كما تجاهل إشادات مدربه بيب غوارديولا حول مدى تواضعه، قائلا: "أنا رجل نرويجي، ولا ينبغي أن أعتبر نفسي شيئا لمجرد أنني أسجل أهدافا. أنا فقط إرلينغ وهذا أمر لن يتغير أبدا".

ويتطلع هالاند أيضا إلى تأهل النرويج إلى كأس العالم 2026، علما أن بلاده تأهلت آخر مرة لكأس العالم عام 1998 أي قبل عامين من ولادته.

وتتصدر النرويج المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية وقد يضمن لها الفوز على إستونيا في 13 نوفمبر الحالي التأهل للبطولة التي ستقام في أميركا الشمالية.

وعن المباريات الدولية، قال هالاند: "لدينا عدد قليل جدا من المباريات المهمة. هدفي الرئيسي في مسيرتي قيادة النرويج إلى كأس العالم، والآن لدي فرصة جيدة لتحقيق ذلك. لذلك الأمر يتعلق باستغلال الفرص".

Skynews
